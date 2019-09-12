大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



舉辦了11屆的「大港開唱」今年不辦了，向來支持「大港開唱」的行政院副院長陳其邁在臉書以「惜別的海岸」表達內心的感慨，並表示「文化品牌的建立很困難，但是要摧毀它卻很快」；他相信終會有和「大港開唱」再見面的一天。

陳其邁表示，晚上聽到Megaport 大港開唱「被再見」，打了電話給策展的楊大正Sam Yang。也許是心情都不好吧，胡亂安慰了楊幾句，然後他跟楊就陷入了靜默⋯⋯。

「其實我真的想不出什麼話可以再安慰他。《就這樣，加油！》然後掛斷電話。」陳其邁表示，回想這幾年，舉辦了11屆的大港開唱，已是全台灣規模最大、以民間為主辦的音樂盛典，每年在壯闊的海港，獨立樂團自由奔放的歌唱，不只是高雄人的期待，也吸引全台灣年輕人都來朝聖，讓許多人因此覺得「我是高雄人，我驕傲」。

「文化品牌的建立很困難，但是要摧毀它卻很快。」他表示，一年來，大港開唱遭受抹黑、查水表，以及政治力各種千奇百怪的刁難，接連不斷，粗暴的扼殺了自由的歌聲。

他引用「惜別的海岸」歌詞表心達心情：為了環境不能來完成 彼段永遠難忘的戀情 孤單來到昔日的海岸 景致猶原也沒改變 不平靜的海浪聲 像我不平靜的心情 啊 離別情景浮在眼前 雖然一切攏是環境來造成 對你的感情也是無變......」