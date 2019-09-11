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全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市鳯山五甲國宅社區，佔地58.5公頃f、共5136戶，堪稱全台規模最大的國宅社區。高雄市都發局常利用晚間走入社區輔助成立管委會，今晚再度走入社區，截至目前，4區大樓共336戶均已成立管委會，10區公寓也已有4區超過1060戶成立。

1979到1983年中央興建的鳯山五甲國宅社區，佔地58.5公頃，共5136戶，可說是全台規模最大的國宅社區。

高市都發局長林裕益表示，為依「公寓大廈管理條例」規定，落實五甲國宅社區自主管理，都發局同仁常利用晚間，走入社區輔助成立管委會，截至目前，4區大樓共336戶均已成立管委會，10區公寓也已有4區超過1060戶成立。

今(11日)晚都發局人員再度走入五甲國宅社區，輔導社區住戶召開一期三標第二次區權人會議，出席住戶計有61戶，達到開會法定門檻60戶，即總戶數300戶的5分之1。會中由出席住戶推選會議主席及7位委員，籌組成立「國富社區管理委員會」，之後將提報鳳山區公所完成報備。

都發局表示，輔導國宅社區成立管理委員會，困難度相當高，需秉持耐心及服務熱忱。為鼓勵社區住戶加速成立管委會，都發局研提4項誘因方案，包括提撥公共基金給管委會、社區公共社區優先修繕、管委會可自主運用法定空地以外的空地供停車、管委會可申請公部門相關補助。

高雄市五甲國宅社區今晚再度成立管委會。圖/高雄市都發局提供
高雄市五甲國宅社區今晚再度成立管委會。圖/高雄市都發局提供
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國宅高雄市
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