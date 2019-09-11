高雄慶國慶 韓邀家家戶戶掛國旗

高雄市今年將熱烈舉辦國慶活動，市長韓國瑜邀請海內外人士到高雄參與。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨天邀請全市家家戶戶在國慶日當天掛出國旗，讓高雄重溫久違的旗海飄揚，以旗海一起來慶祝中華民國生日，市府將在高雄展覽館前廣場辦升旗典禮，文化局首度規畫國軍眷村嘉年華活動，高市府更結合觀光相關業者推出多項優惠，向僑胞招手。

台南市政府雙十節當天也將在永華市政中心旁西拉雅廣場，與辦升旗典禮，並由石門國小戰鼓隊開場表演，增添歡樂氣氛。

高雄市今年將盛大舉辦國慶活動，市長韓國瑜（中）邀請海內外人士到高雄同樂。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市政府昨天辦「璀璨高雄 十月慶典」國慶記者會，韓國瑜呼籲市民朋友與市府，一起來掛國旗，光輝十月高雄市府行政中心周邊將會掛滿國旗，希望家家戶戶也掛起國旗，更歡迎海內外人士一同來高雄旅遊觀光，共慶國慶。

韓國瑜表示，市府10月策畫系列活動，與飯店、餐廳、百貨業者結合，推出最好玩、最好吃、最優惠的內容，也歡迎民眾到高雄住一晚，10月9日晚有金曲之夜，有許多經典名曲，隔天10月10日升旗典禮，一起在草地野餐、聽音樂、逛市集。

高市觀光局表示，雙十節在高雄展覽館前廣場升旗，重現在高雄已多年未見的國慶升旗典禮，早到的民眾還能參與巨幅國旗拼圖，韓國瑜也會參與拚圖；還有與中央在屏東施放國慶煙火相呼應的國慶嘉年華會，在大樹區舊鐵橋濕地公園舉辦。

市府規畫10月9日在捷運鳳山西站旁空地辦金曲之夜，左營萬年季今年集中在雙十假期舉辦，10月11日高雄圓山飯店將有場「東高慢食菁英國際野宴」，文化局推出第一屆國軍眷村嘉年華10月19、20日在左營眷村文化景觀園區舉辦。

觀光局表示，今年國慶特地整合了高雄市各大飯店、餐廳推出住房、餐飲和5大景點賞玩優惠，包括崗山之眼、壽山動物園、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館及鼓山洞在10月10日當天採預約免費入場，希望僑胞返台不只待在台北，也可以到高雄參加各項活動。相關活動可到網站查看。