親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全台首例 六合夜市與清真認證合作

2019-09-11 23:10聯合報 記者王昭月／高雄報導

六合夜市管委會總幹事陳俊賢與穆斯林協會教長陳永武簽署輔導MOU，寫下台灣夜市與清...
六合夜市管委會總幹事陳俊賢與穆斯林協會教長陳永武簽署輔導MOU，寫下台灣夜市與清真認證合作新頁。記者王昭月／攝影
分享

高雄知名的六合夜市昨晚與穆斯林協會教長陳永武簽署合作備忘錄（MOU），寫下台灣首例夜市與清真認證合作新頁，未來東南亞移民、新住民及穆斯林教徒，即有更多平價的美食可供選擇。

穆斯林教徒在飲食上有嚴謹的宗教規範，台灣各大夜市雖然美味無限，但宥於沒有「哈拉認證」，穆斯林旅客來台時，始終無法放心品嘗，經由高雄和春技術學院與國際穆斯林觀光產業居間穿針引線，選定高雄六合夜市作為「模範友善穆斯林觀光夜市」認證首站，昨晚簽下MOU後宣布啟動輔導認證機制。

在高雄市經發局和高雄清真寺見證下，六合夜市管委會總幹事陳俊賢與穆斯林協會教長陳永武簽署輔導MOU，寫下台灣夜市與清真認證合作新頁。穆斯林的「哈拉認證」，規定需有商業登記才能申請，台灣各夜市攤商，即便具有商圈會員身分也無法申請，因此許多穆斯林旅客來台，因無法確認哪些食物可以安心品嘗，錯過許多夜市美味。不過六合夜市通過「模範友善穆斯林觀光夜市認證」後，即能著手輔導攤商通過認證，第一年預計輔導10家攤商申請「清真標章」，未來高雄有機會打造成接待穆斯林旅客的最友善城市。

高雄市經發局副局長高鎮遠表示，這項輔導機制在六合國際觀光夜市成功實施後，將推廣到全國其他夜市，讓更多東南亞移民、新住民、穆斯林教徒有更多平價的飲食選擇。

和春技術學院副校長呂綺修說，夜市美食是台灣代表性飲食文化之一 ，更是國際旅人來台熱門景點。經和春餐旅學院及高雄清真寺的努力，輔導六合夜市的攤商取得清真標章，未來台灣的夜市將敞開大門，迎接全球穆斯林旅客。

六合夜市穆斯林清真寺
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

有所顧忌？屏東綠委競選看板竟不見黨徽

2019-09-10 14:24

高雄慶國慶 韓邀家家戶戶掛國旗

2019-09-11 22:42

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56

30年行道樹遭斷頭 高市府要罰

2019-09-11 23:32

四重溪溫泉公園重啟 展開招商

2019-09-11 23:27

救空品！中山辦論壇對抗PM2.5

2019-09-11 23:17

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

屏東韓粉自掛韓國瑜看板不到兩週就被撤 地方熱議

2019-09-11 15:51

義大商場30年樹被砍 養工處：未善盡遷移規定將開罰

2019-09-11 14:56

高市府、緯創攜手推數位科技 要北漂青年返鄉

2019-09-10 23:58

高港土開公司 將1號碼頭變花園

2019-09-10 23:43

關懷原鄉弱勢 三地門接駁車上路

2019-09-10 23:34

旗山馬拉松 「蕉」朋友拿獎牌

2019-09-10 23:31

重返韋昌嶺 號召曾到馬祖當兵者

2019-09-10 23:28

培育水域運動人才 中山「西子灣新海域中心」 動土

2019-09-10 23:12

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

全台第一個夜市申請清真標章 就在高雄六和夜市

2019-09-11 20:07

高雄商場整排老樹被砍 愛樹人批「無政府狀態」

2019-09-11 14:21

屏東四重溪溫泉公園再升級 新闢蝴蝶谷步道今起開放

2019-09-11 10:16

愛樹人批高市府 迎合一家大型商場毀掉整排30年老樹

2019-09-11 10:14
看更多

熱門文章

關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

2019-09-11 09:02

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

2019-09-11 17:32

再度投資台南！ Google今宣布購地興建資料中心

2019-09-11 10:44

2公車卡在基隆迴車塔數十乘客下車走 輪胎洩氣試圖脫困

2019-09-11 16:28

中壢龍岡至機捷環北16日121客運通車 沿線停靠27站

2019-09-11 12:47

18歲印度少年意外過世 將捐獻眼角膜遺愛台灣

2019-09-11 10:16

縣市首長苗縣非六都倒數第二 徐耀昌批：錢堆出來的

2019-09-11 13:32

彭懷真進入公部門 61歲服志願役…寫信給自己告白6個為什麼

2019-09-11 11:13

屏東韓粉自掛韓國瑜看板不到兩週就被撤 地方熱議

2019-09-11 15:51

影／基隆自來水打開流出黃水 上千戶水塔、濾水器遭殃怒求償

2019-09-11 11:38

超級瑪利歐來了！桃市打造快閃運動樂園 中秋登場

2019-09-11 10:14

退休將領被餵飯 6年級生開高年級咖啡館有洋蔥

2019-09-11 09:07

影／有機堆肥廠遭控散發惡臭 居民聚廠前抗議

2019-09-11 20:10

重返韋昌嶺老兵搶嘸名額氣炸 文化局：對向隅者致歉

2019-09-11 14:11

新北正妹議員沖繩完婚 鄭宇恩：人生另份功課就此展開

2019-09-11 17:58

芒果樹福德宮捐近400萬元器材吊臂車 中市消防添新戰力

2019-09-11 10:44

雲林縣愛老人 65歲以上免費配眼鏡

2019-09-11 11:27

影／苗縣第2座親子公園動土 2層樓高過山洞溜滑梯

2019-09-11 20:09

拍基隆和平島加2處打卡熱點 享美景送環保吸管組

2019-09-11 09:19

竹縣竹東、北埔17日停水4小時 預計影響5226戶

2019-09-11 15:30

極美夜間光雕！ 淡海輕軌淺藍鋼拱橋年底將完工

2019-09-11 12:43

金山跳石聯絡道「救命路」通了 老人、病患就醫福音

2019-09-11 13:12

柯文哲還沒上台報告 馬家軍、新潮流先吵敵人是誰

2019-09-11 15:59

柯文哲施政滿意倒數又諷韓國瑜 議員罵「要不要臉？」

2019-09-11 17:27

天下調查台南只有一座圖書館 館方：太扯了啦

2019-09-11 17:56

桃園最強民宿推5秘境休閒路線免費報名 搭國旅更划算

2019-09-11 11:49

汐止新人行道剛完工就出事？ 民眾慘摔還破相

2019-09-11 15:49

影／台南首間實物銀行實體店面 失智長輩當實習店員

2019-09-11 15:33

糙米煎餅、割稻飯…後壁商圈美食大匯集 周六邀遊客品嘗

2019-09-11 07:50

販賣機飲料過期桃園衛生局查封 發現竟然還賣酒

2019-09-11 16:10

原民會投入2千萬 給花東弱勢戶「不會滑倒的廁所」

2019-09-11 11:05

Google台南設資料中心 市長：憂心綠電不來Google跑掉

2019-09-11 12:02

「植物殺手」小花蔓澤蘭 苗縣府每公斤5元收購

2019-09-11 09:04

義大商場30年樹被砍 養工處：未善盡遷移規定將開罰

2019-09-11 14:56

愛樹人批高市府 迎合一家大型商場毀掉整排30年老樹

2019-09-11 10:14

影／傳說電競對決 警察PK國中生 邀人氣偶像祈錦鈅直播

2019-09-11 12:04

明年元旦起 北市百貨及購物中心內用禁免洗餐具

2019-09-11 15:20

防火巷暗藏倒鉤鐵絲網傷貓 業者怕挨罰200萬速拆除

2019-09-11 11:34

北市加強「不禮讓行人」執法 違規取締成長130％

2019-09-11 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top