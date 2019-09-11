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「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「大港開唱」吸引許多流行音樂迷。圖／摘自大港開唱臉書
「大港開唱」吸引許多流行音樂迷。圖／摘自大港開唱臉書
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從2006年開辦、全台最具規模的生猛搖滾音樂祭「大港開唱」，策展團隊今天晚上在臉書社群宣布：大港開唱明年將會停辦。擁護音樂祭的網友一片遺憾與哀嚎！團隊指感受不到韓市府的支持，高雄市文化局表示深感遺憾，新市府團隊上任後仍秉持扶植初衷。

大港開唱策展團隊表示，十幾年來從來沒有後悔讓大港在高雄落腳。這裡的土地和觀眾，一直都用最開闊的心胸和最溫暖的擁抱歡迎大港，讓我們能夠盡情發揮想像和創意，用心把活動辦好。2015年到2016年左右，在歷經數次團隊人事更迭，並由新團隊接棒經營之後，注入更多創新內容，大港從代表高雄的在地音樂祭，蛻變成為全台灣規模最大、以民間為主辦的音樂盛典。每年帶動上億的高雄在地觀光經濟效益，成為高雄最有力的城市行銷活動之一，這個由民間主動的青年力量，帶動了地方政府以及整個城市的文化願景，也成為台灣許多其它城市仿效的典範。

團隊指出，感謝文化局一路的長期支持，指高雄市府也一直是大港開唱相當珍惜的合作夥伴。即使去年底高雄由不同的黨派接任市府，但大港開唱仍對新市府有很高的期待。遺憾的是，最後還是事與願違。今年初開始，他們感受到愈來愈強大的壓力，無論是令人疲於奔命的調閱資料或是議堂上的抨擊，甚至到市長在面對質詢大港的回應，他們已經明顯感受不到市府對大港的支持。在這樣不斷消耗的過程中，也逐漸影響到籌辦下屆大港開唱的團隊籌組、工作整合等種種進度。團隊評估後預期，若明年繼續舉辦，很可能會碰到更多無法克服的困難，所以宣布停辦。

網友們反映，大港開唱已行之有年，策劃及演出樂團都很用心，希望有朝一日有回歸的可能。「全力罷免韓國瑜讓大港回來！」屏東和台南的網友則是大喊：「跪求大港開唱！」

高雄市文化局表示，有關主辦單位宣布2020年「大港開唱音樂祭」停辦一事，文化局表示尊重，也深感遺憾。市府感謝主辦單位自2006年來對高雄流行音樂的支持，大港開唱音樂祭11屆了，除了民間的策辦，市府也投入資源，即使新市府團隊上任後仍秉持扶植初衷，為推廣流行音樂產業，持續針對民間品牌投入補助經費及行政資源，對任何城市、團體來說，都不是一件簡單輕鬆的事。然而大港開唱畢竟仍屬於民間品牌，合作多年後，文化局對於主辦單位停辦的決定表示尊重，也深表遺憾。

文化局表示，市府對於流行音樂的推動一直不遺餘力，明年又適逢「海洋文化與流行音樂中心」即將完工，期間的各種開幕表演與活動也皆已進入籌劃階段，各項軟硬體工作也都持續戮力進行中，期待各界能繼續支持流行音樂在高雄的發展，也期望大家給在流行音樂道路上努力的朋友更多的鼓勵。

「大港開唱」策展團隊今天晚上在臉書社群宣布：大港開唱明年將會停辦。圖／摘自大港開...
「大港開唱」策展團隊今天晚上在臉書社群宣布：大港開唱明年將會停辦。圖／摘自大港開唱臉書
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「大港開唱」策展團隊今天晚上在臉書社群宣布：大港開唱明年將會停辦。圖／摘自大港開...
「大港開唱」策展團隊今天晚上在臉書社群宣布：大港開唱明年將會停辦。圖／摘自大港開唱臉書
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文化局高雄市韓國瑜
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