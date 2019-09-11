全台第一個夜市申請清真標章 就在高雄六和夜市

2019-09-11 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄知名的六合夜市今晚與穆斯林協會教長陳永武簽署合作備忘錄（MOU），寫下台灣首例夜市與清真認證合作新頁，未來東南亞移民、新住民及穆斯林教徒，即有更多平價的美食可供選擇。

穆斯林教徒在飲食上有嚴謹的宗教規範，台灣各大夜市雖然美味無限，但宥於沒有「哈拉認證」，穆斯林旅客來台時，始終無法放心品嘗，經由高雄和春技術學院與國際穆斯林觀光產業居間穿針引線，選定高雄六合夜市作為「模範友善穆林觀光夜市」認證首站，昨晚簽下MOU後宣布啟動輔導認證機制。

在高雄市經發局和高雄清真寺見證下，六合夜市管委會總幹事陳俊賢與穆斯林協會教長陳永武簽署輔導MOU，寫下台灣夜市與清真認證合作新頁。穆斯林的「哈拉認證」，規定需有商業登記才能申請，台灣各夜市攤商，即便具有商圈會員身分也無法申請，因此許多穆斯林旅客來台，因無法確認哪些食物可以安心品嘗，錯過許多夜市美味。

不過六合夜市通過「模範友善穆斯林觀光夜市認證」後，即能著手輔導攤商通過認證，第一年預計輔導10家攤商申請「清真標章」，未來高雄有機會打造成接待穆斯林旅客的最友善城市。

高雄市經發局副局長高鎮遠表示，這項輔導機制在六合國際觀光夜市成功實施後，將推廣到全國其他夜市，讓更多東南亞移民、新住民、穆斯林教徒有更多平價的飲食選擇。