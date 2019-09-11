客家風格快閃 邀民眾參與屏東客庄藝遊趣

2019-09-11 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



客家文化在屏東多元族群社會中扮演重要的角色，去年首度由屏縣府客家事務處舉辦的「屏東客庄藝遊趣」，在屏東客庄，以客庄達人秀、客家諺俚語搶答方式滾動社區展現客家文化底蘊，今年活動項目增加客語啦啦隊、客語小主播、親子服裝秀。

客家社團、大學嘻哈街舞團及兒童樂團今天下午在屏東火車站大廳，以快閃活動宣傳「屏東客庄藝遊趣」，以熱情舞步邀約民眾參與。

2019客庄藝遊趣9月21日、28日、29日，分別於萬巒鄉、佳冬鄉及屏東市3處舉辦，內容有「客庄達人秀」邀請到鄉親朋友一同來拚才藝秀客家；「親子服裝搭搭搭」請家長孩子們帶著家中具特色的服裝，在舞台上互相指定對方的服飾並大方走秀；廣邀在地社區組成「盡靚啦啦隊」，以客語口號替舞台上的參賽者們加油打氣；為了鼓勵學童學習客語，展現文化自信心，今年特別邀請可愛的「客語小主播」來到現場做直播，與觀眾互動；現場穿插「客家俚諺語」搶答，傳承客家祖先的智慧，還可以獲得獎金。