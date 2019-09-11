燒炭居高市輕生排第二 公私部門安全上架

2019-09-11 19:05 中央社 高雄11日電



「燒炭」近年來名列高雄市自殺方式第二位，高雄市政府衛生局邀連鎖業者共同推動木炭安全上架策略，預計約220多間連鎖門市將率先施行。

依衛生福利部民國107年死因統計結果，自殺為國人主要死因的第11位，107年全國自殺死亡人數達3865人；而高雄市自殺死亡方式前3名分別為「上吊」、「燒炭」及「跳樓」。其中，「燒炭」近年來名列高市自殺方式第二位；且107年燒炭自殺死亡人數相較106年上升12.3%，顯見工具性自殺防治策略刻不容緩。

衛生局今天表示，因應「自殺防治法」6月19日公布施行，以及呼應2019年世界自殺防治日主題「同心協力防自殺」，會同經濟發展局合作邀高雄市連鎖業者共同推動木炭安全上架，擔任珍愛生命的守門人，並由衛生局提供業者自殺防治守門人課程，提升業者自殺風險辨識。

參與高雄市木炭安全上架策略，包括3大連鎖量販店、5家五金百貨業者和4家百貨生鮮超市業者，共225間連鎖門市將率先施行。

業者也配合於木炭外包裝張貼關懷警語，及採非開放式陳列方式販售，也就是在貨架上以提貨卡或商品取貨流程板，由業者協助取貨，希望藉由增加取得的困難度，爭取到介入的時間與機會，以降低燒炭自殺死亡的人數。

另外，考量中秋節即將來臨，國人烤肉風氣，會中達成共識在中秋節前3週及後一週，業者將另設專區開放陳列，其餘時間仍採取非開放式陳列販售。

參與業者共12家，包含3大連鎖量販店（家樂福、大潤發、特力屋）、5間五金百貨業者（小北百貨、東急屋百貨、第8街生活百貨、大九九大賣場、滿滿五金百貨大賣場），以及4間百貨生鮮超市業者（全聯福利中心、頂好超市、愛國超市、814百貨生鮮超市），預計有225間連鎖門市將率先施行。

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