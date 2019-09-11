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特殊優良教師「拒」韓國瑜握手？ 女師：描述太過了

2019-09-11 17:55聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市教育局今天在小港社教館舉行「108年度資深暨特殊優良教師表揚大會」，一名幼兒園長在接受特殊優良教育人員頒獎時，並未與頒獎的市長韓國瑜握手，被媒體形容是拒絕與韓「死亡之握2.0」。這名女園長事後說明，人與人之間應該要互相尊重，她跟市長以禮相待的畫面也很清楚的呈現，不解為何一個不握手就能描述成這樣？

今天的頒獎典禮上，由韓國瑜頒獎給15位服務40年資深優良教師、1位教育奉獻獎、25位特殊優良教育人員獎座。頒獎過程氣氛熱絡、互動良好，韓與每位伸出手的受獎人握手，一名女性幼兒園長受獎時，並未伸手，韓國瑜直接頒獎座，女園長也微笑受獎。

結束頒獎後，媒體請問女園長剛剛市長要跟你握手，妳好像有搖頭？女園長說：沒有啊。私下則有表示是並不喜歡他（市長）。

女園長事後發表聲明：對於記者這樣的報導，著實感到不妥！人與人之間應該要互相尊重，我跟市長以禮相待的畫面也很清楚的呈現，為何一個不握手就能描述成這樣。本意非如此，請相關報導不要再製造對立，應回歸教育專業，謝謝。

高雄市教育局表示，高雄市教育局也表示，從國際禮儀上來說，男女生握手，如果女士不先伸手，男方是不適合主動握手的。因為女園長並未伸手，市長也未伸手，並無拒握之舉。

高雄市長韓國瑜頒發特殊優良教育人員獎座，女園長微笑受獎。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜頒發特殊優良教育人員獎座，女園長微笑受獎。記者徐如宜／攝影
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韓國瑜教育局高雄市
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