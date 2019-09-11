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金門大學組再生能源合作社 推動公民電廠

2019-09-11 16:59中央社 金門縣11日電

金門大學建築等系教授邀請民間人士共同發起籌組「有限責任金門縣再生能源社區合作社」；金大表示，如能在年底順利成立將是台灣地區第5家，也是離島地區第一家綠能合作社。

合作社發起人討論會議今天在金大召開，推舉建築系副教授劉華嶽擔任發起人代表，並向縣府送件申請籌組合作社。

劉華嶽表示，感謝台灣電力公司協助委託台灣經濟研究院團隊協辦合作社籌組行政作業，合作社現有10名發起人，除了他擔任發起人代表外，還有電子系副教授李金譚、建築系博士吳松德和工管系吳佳駿等，並邀請金門在地民間夥伴金門縣環境教育學會、財團法人董氏宗親公益基金會、台電金門區營業處和塔山電廠人員擔任共同發起人。

合作社今天正式送件申請籌組，劉華嶽說，如縣府順利核准籌組，即可召開籌備會議對外招募社員，預計招募40名社員，擬募股金總數新台幣200萬元。

金大期盼能在年底前完成合作社籌備程序正式成立，109年展開金門地區再生能源的規畫、建置、維運、經營等業務，打造能源產業在地化，發展地方綠色經濟。

劉華嶽表示，金門縣再生能源社區合作社就是所謂公民電廠，透過凝聚地方具相同理念的夥伴，自主性參與設立組織，以社員集體出資、付出勞力、物資或資源等方式，共同降低投資門檻，讓金門縣民都能有機會參與再生能源電廠的營運，翻轉過去因再生能源發電設備高額的建置成本。

金門再生能源建築
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