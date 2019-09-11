屏東韓粉自掛韓國瑜看板不到兩週就被撤 地方熱議

2019-09-11 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



「屏東公益阿嬤」台灣關懷急難救助協會執行長林英美上個月底，懸掛韓國瑜看板表達支持，結果不到兩個禮拜就被撤下。圖／林英美提供 分享 facebook 高雄市長韓國瑜的支持者，上個月底在屏東台24線三地門大橋旁，懸掛韓國瑜競選看板，由於是支持者自發性籌款掛設，有「韓粉」開心地在臉書上轉傳分享，並寫下「大馬路上又多了一處美麗又溫馨的風景畫面！」不過該幅韓國瑜看板昨天已被拆除，並換上屏東縣原民處長伍麗華，參選山地原住民立委的競選看板，另類「換韓」引起地方熱議。

台24線三地門大橋，是通往三地門鄉、霧台鄉的重要道路，左右兩側看板格外顯眼，且效果十足，是選舉期間求高曝光度的「兵家必爭之地」。

「屏東公益阿嬤」台灣關懷急難救助協會執行長林英美上個月底，花2萬元印製韓國瑜看板表達支持，結果不到兩個禮拜就被撤下。林英美說有花錢租看板，不知道為什麼被換掉，要去了解。

教育界出身的伍麗華，沒有選舉經驗，昨天掛上首面競選看板，難掩興奮的在臉書上寫下，「關於我生命中的第一座看板，那是許多人的奉獻」，據悉該幅看板是由傳道者李素香自掏腰包贊助，由北葉青年會協助掛設及整理雜草。