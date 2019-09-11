義大商場30年樹被砍 養工處：未善盡遷移規定將開罰

愛樹團體指控，義联集團正在興建的大型購物中心「義想天地」，在高雄大順路上移除9株30年以上的行道樹，原因是義大有景觀規劃考量，政府配合請廠商移走。

義联集團表示，遵守都審計畫進行人行道捐建認養，經養工處同意辦理，移樹經費是集團花錢雇用園藝廠處理，全部遵守「高雄市 植栽移植作業規範」辦理。

不過，高雄市政府養工處表示，義享天地依都市審議核可遷移，但沒有在確定移樹日期通知養工處、修剪樹木的方法也不對，養工處將會依規定開罰。

護樹團體「高雄愛樹人」指控，義大集團正在大順路興建一個大型購物中心「義想天地」，10日被發現9株30年以上的掌葉蘋婆行道樹遭移除，經詢問，義大商場因有自己的景觀規劃考量，所以政府才配合義大集團需求請廠商把樹移走。

高雄愛樹人質疑，義大商場距離行道樹至少20米遠，樹完全不影響商場的動線規劃，30年養成的大樹景觀對商場是加分，為何要執意移樹？30年養成的大順路林蔭大道，隨意因為一位商家的想法，就動用納稅人的錢把整排樹毀掉，這是否符合多數市民利益？

高雄愛樹人並指，樹木移植的手法殘暴，分不清到底是移植還是砍樹，直徑30公分以上的枝幹被齊頭式修砍，根系也是被怪手隨意扯斷、樹皮嚴重破損、沒有任何土球包覆，不符合高雄市移植作業規範，樹木嚴重傷殘，死亡率很高。

養工處澄清表示，義享天地前人行道及退縮範圍設計，經高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審定通過，義享天地依都市審議核可圖說申請人行道共構捐建認養，並辦理人行道環境改善、遷移原址行道樹掌葉蘋婆至養工處樹木苗圃，及負責於退縮地範圍新植15株喬木。

養工處並指，掌葉蘋婆與黑板樹等樹木，因有竄根情形，破壞人行道鋪面，影響用路人安全疑慮，已不宜被當作行道樹種植。

至於移樹手法粗暴，養工處說，已有公文函告樹木移植需雇用優良園藝廠商並遵守高雄市植栽移植作業規範，要求維持良好樹型，且種植時需去除包覆物及設立支架，並要求樹木移植後保活。