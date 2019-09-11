不正經的藝術展！駁二「不正經調查局」用創意挑戰日常

2019-09-11 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



這是一場不正經的藝術展，高雄駁二藝術特區大勇區C5當代館展出「不正經調查局」，邀請八位藝術家以看似不正經的幽默方式，描繪日常生活中難以言喻的荒謬與矛盾。藝術家在5公尺長的人行道舉辦超短賽跑，讓速食店的炸雞薯條搖身一變成為充滿母愛的家庭料理，用電線通電的方式烤熟香腸，觀眾覺得超有趣。展期到12月15日。

高雄市文化局長林思伶表示，「不正經調查局」從最平易近人的生活出發，引導觀眾以輕鬆歡樂的角度欣賞當代藝術，從藝術家創意的視角中激發出對於生活的更多想法。這次展覽也邀請了駁二駐村藝術家參與創作，從駐村生活中迸發出各種新奇的想像，讓人會心一笑。像日本藝術家木村崇人的「出前調理人家族─110V電擊調理法」，就以通電的方式加熱各種食材，打破一般人對烹調的印象。

藝術家笛安娜‧柯蘭奇可娃在高雄進行一連串城市探索及社會實驗，她帶著放大10倍的紅包在路上行走，想知道是否也會一起放大好運與錢財。崔廣宇與沃查克．吉洛維茲，透過行動重新定義人們與街頭物件、公共藝術的關係，也探討了現代人對於觀看的選擇，視而不見的奇異現象。

藝術家盂施甫透過《小折磨系列》，具象化了生活起居間的各種小折磨，像是想躺上去睡覺、卻因為蚊子及強光而睡不著的床，還有永遠無法順利走完一圈的時鐘。田中良佑邀請媽媽以速食作為食材製作家庭料理，滿足他同時想吃速食及家常菜的心情。