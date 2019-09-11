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關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

屏東四重溪溫泉公園再升級 新闢蝴蝶谷步道今起開放

2019-09-11 10:16聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園因年久失修雜草叢生，屏東縣政府向中央爭取改善經費，歷時6年、斥資上億元改造為日式風情公園，有泡腳池、浴佛、步道等設施，去年底配合台灣燈會在屏東打造萝幻的紫色薰衣草燈海夜景，免費入園，成為網紅景點，今年4月1日封園整修，強化景觀設施並新闢園區北側蝴蝶谷步道，今天起重新開放。

屏東四重溪溫泉公園建於民國22年，縣府交通旅遊處表示，102年起爭取經費陸續改善園區設施，藉由每年舉辦溫泉季活動，公園漸為民眾所知，成為知名景點，為了讓遊客體驗更舒適之公園環境，去年向交通部觀光局爭取補助辦理四重溪溫泉公園第5期設施改善工程，以提升公園友善旅遊環境，為遊客帶來更友善的休憩空間。

縣府表示，4月1日封園進行設施修繕整備工程，施工內容為植栽及草皮進行植被換土修護、既有設施友善化、泡腳池安全行走空間建置、步道高低差整平、並強化園區內的照明及監控設備、加裝階梯止滑條及新闢園區北側蝴蝶谷步道延伸路段等等項目，希望民眾與家人至園區休憩能有更安全舒適的環境，讓身障人士都能安心於園區內活動。

縣府表示，四重溪觀光溫泉季活動逐年廣受好評，吸引外地遊客慕名前來，現有入口迎賓廣場、溫泉泡腳池、園區旅遊服務中心、溫泉佛神社、生態步道、觀景眺望亭、周邊登山步道及公共廁所等等設施經修繕已整備完成，今天起開放，歡迎民眾到溫泉公園休憩泡腳。

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年4月1日封園整修，強化景觀設施並新闢園區北側蝴蝶谷...
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年4月1日封園整修，強化景觀設施並新闢園區北側蝴蝶谷步道，今天起重新開放，歡迎民眾到溫泉公園休憩泡腳。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年4月1日封園整修，強化景觀設施並新闢園區北側蝴蝶谷...
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年4月1日封園整修，強化景觀設施並新闢園區北側蝴蝶谷步道，今天起重新開放。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年4月1日封園整修，強化景觀設施並新闢園區北側蝴蝶谷...
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年4月1日封園整修，強化景觀設施並新闢園區北側蝴蝶谷步道，今天起重新開放。圖／屏東縣政府提供
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溫泉季屏東縣政府台灣燈會
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