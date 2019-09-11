最營養的水果 農業專家教你這樣挑

2019-09-11 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



木瓜有個響亮的名稱叫「萬壽果」，營養成分超豐富。夏秋之際是木瓜盛產期，這時候的木瓜品質好又風味佳，農委會台南區農業改良場提醒消費者，想要品嘗營養又甜美的木瓜，現在正是時候，可千萬別錯過。

農改場指出，全台種植木瓜面積約2,680公頃，分布在中南部地區，其中以台南市及屏東縣種植最多，主要栽培品種是「臺農2號」，以網室栽培為主，其果肉為橙紅色，糖度可達12度以上，汁多味美，深受國人喜愛。台灣一年四季都能生產木瓜，尤其夏秋之際，陽光充足，氣候溫暖，葉片光合作用效率高，不但提高了果實糖度，口感及風味也是達到最佳的狀態，此時享用木瓜是最聰明的選擇。

農改場表示，木瓜富含維生素A、B、B1、B2、C、葉酸、β胡蘿蔔素及多種礦物質如鐵、鈣及鉀等營養成分，曾被世界衛生組織評為最健康的水果，也是老少咸宜的水果。木瓜含有豐富的蛋白分解酵素-木瓜酵素，尤其以未熟果含量最多，能幫助腸胃消化，青木瓜醃肉後也會讓肉質變得軟嫩。

除了鮮食木瓜外，木瓜燉雪耳及木瓜牛奶更是營養又美味的首選甜品，青木瓜燉排骨或豬腳也是耳熟能詳的傳統家庭料理，涼拌青木瓜絲則是夏日最佳的開胃小菜。