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關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

最營養的水果 農業專家教你這樣挑

2019-09-11 09:14聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

木瓜有個響亮的名稱叫「萬壽果」，營養成分超豐富。夏秋之際是木瓜盛產期，這時候的木瓜品質好又風味佳，農委會台南區農業改良場提醒消費者，想要品嘗營養又甜美的木瓜，現在正是時候，可千萬別錯過。

農改場指出，全台種植木瓜面積約2,680公頃，分布在中南部地區，其中以台南市及屏東縣種植最多，主要栽培品種是「臺農2號」，以網室栽培為主，其果肉為橙紅色，糖度可達12度以上，汁多味美，深受國人喜愛。台灣一年四季都能生產木瓜，尤其夏秋之際，陽光充足，氣候溫暖，葉片光合作用效率高，不但提高了果實糖度，口感及風味也是達到最佳的狀態，此時享用木瓜是最聰明的選擇。

農改場表示，木瓜富含維生素A、B、B1、B2、C、葉酸、β胡蘿蔔素及多種礦物質如鐵、鈣及鉀等營養成分，曾被世界衛生組織評為最健康的水果，也是老少咸宜的水果。木瓜含有豐富的蛋白分解酵素-木瓜酵素，尤其以未熟果含量最多，能幫助腸胃消化，青木瓜醃肉後也會讓肉質變得軟嫩。

除了鮮食木瓜外，木瓜燉雪耳及木瓜牛奶更是營養又美味的首選甜品，青木瓜燉排骨或豬腳也是耳熟能詳的傳統家庭料理，涼拌青木瓜絲則是夏日最佳的開胃小菜。

農改場專家說，木瓜通常都在果溝處開始轉色時採收，並在運輸過程中催熟，建議消費者選購時可挑選外皮綠中帶黃，轉色處黃中透紅，果皮光滑細緻，沒有擦壓傷或病蟲害，外形端正飽滿的木瓜為佳；購買後的未熟果不能冷藏，要放置在室溫下，等按壓果梗端附近已軟化，或果實完全轉色後即可食用，且木瓜軟熟後要儘快吃完或暫放冰箱冷藏，才不易腐壞。

木瓜正上市，農業專家教導挑選要點 。圖／台南區農改場提供
木瓜正上市，農業專家教導挑選要點 。圖／台南區農改場提供
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木瓜有萬夀果之稱，是最營養的水果。圖／台南區農改場提供
木瓜有萬夀果之稱，是最營養的水果。圖／台南區農改場提供
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農改場酵素屏東縣
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