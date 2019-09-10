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高市府、緯創攜手推數位科技 要北漂青年返鄉

2019-09-10 23:58聯合報 記者謝梅芬／高雄報導

高雄市政府與全球指標資通訊大廠緯創資通合作，攜手推動製造、醫療、教育等產業導入數...
高雄市政府與全球指標資通訊大廠緯創資通合作，攜手推動製造、醫療、教育等產業導入數位科技創新，圖為運用在醫療器材上。 記者謝梅芬／攝影
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高雄市政府與全球指標資通訊大廠緯創資通合作，昨天在高雄市長韓國瑜的見證下，緯創資通副董事長黃柏漙與副市長葉匡時代表雙方簽署產業合作發展備忘錄，攜手推動製造、醫療、教育等產業導入數位科技創新。

韓國瑜說，緯創高雄軟體研發中心持續成長茁壯，到2020年預估總投入經費將超過10億元，擴大招募在地資訊服務人才，今年預計聘用300名員工，盼緯創用高薪職缺吸引更多北漂青年返鄉就業。

韓國瑜說，AI、雲端、大數據、物聯網、體感等科技應用蔚為趨勢，高雄擁有厚實製造業基礎，適合推動導入數位轉型產業布局，緯創擴大高雄研發中心規模，也與市府經發、衛生、教育、勞工、青年、交通、資訊等各局處合作，將進一步帶動高雄產值躍升，也提升市民生活品質。

緯創資通副董事長黃柏漙表示，緯創高雄研發中心5年來培育優秀人才深耕在地，積極投資軟體研發，成為公司快速轉型為技術服務的優勢。

緯創及集團旗下子公司緯謙、緯醫和緯育，將配合並協助高雄市政府提升產業數位轉型、落實經濟發展的藍圖，在學用接軌、程式教育、智慧製造、高齡醫療、醫療大數據及智慧運輸等6大方向，與市府合作發展數位創新高雄。

韓國瑜高雄市青年
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