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旗山馬拉松 「蕉」朋友拿獎牌

2019-09-10 23:31聯合報 記者徐白櫻／高雄報導

今年高雄旗山馬周邊商品不同於以往，整體設計活潑繽紛，跑衣材質選用環保機能咖啡紗。...
今年高雄旗山馬周邊商品不同於以往，整體設計活潑繽紛，跑衣材質選用環保機能咖啡紗。 圖／聯合數位文創提供
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全台唯一旗山香蕉馬拉松又來了，今年規畫進階版路線，跑者不僅穿梭旗山香蕉園體驗鄉間風光，全馬跑者更要沿著旗山溪堤岸跑進美濃湖，湖光山景一次看個夠。今年路跑紀念衣與「蕉朋友獎牌」頗具特色，9月30日前報名才有機會帶回家。

旗山香蕉路跑廣受跑友好評，每次都吸引萬人報名參加，今年賽事推出進化版本，預計在12月8日登場，由旗山、美濃兩地區公所攜手合作推展運動產業，香蕉馬拉松賽事路線由旗山延伸到美濃，可欣賞兩地美景。

主辦單位指出，賽事分成42K全馬組、21K半馬組、10K健康組、5K親子組，全馬路線會經過6處廟宇，分別五龍山鳳山寺、美濃天后宮、福德寺、天木宮、雙龍寺、鯤洲宮。沿途補給豐富，全馬賽程共有18處補給站，社區居民會準備香蕉湯、南瓜包、香蕉蛋糕、香蕉脆片、枝仔冰、毛豆漿、香蕉蛋捲等特色餐點招待選手。

這屆賽事紀念品設計活潑繽紛，選用路跑賽事少見的環保機能咖啡紗製作活動背心，讓跑者隨時能舒適又自在地練跑。除跑衣之外，涼感毛巾也是本次的熱門商品，以旗山老街作為背景設計，帶出旗山當地特色及賽事的熱情與活力。而布章及磁鐵也都選用旗山知名景點，以復古風格呈現，跳脫以往賽事的風格。除紀念衫有特色外，今年推出的「蕉朋友獎牌」也是一大特色，獎牌設計成四分之一圓，只要號召朋友一起來參加，麻吉蕉朋友們可以串聯成一個圓滿的香蕉圓圈。

民眾可前往iRunner報名，官方粉絲團「旗山馬拉松」或洽客服專線02-7721-6955。

香蕉美濃路跑
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