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高醫名醫團赴澎湖看診 兩名醫獲縣長賴峰偉頒縣政顧問

2019-09-10 19:26聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒、高雄醫學大學副校長余明隆等人，今率領該院醫療團隊跨海到澎湖看診，將醫學中心服務品質帶到「菊島（澎湖簡稱）」上，讓居民不再忍受舟機勞頓之苦。澎湖縣長賴峰偉特頒「澎湖縣政府縣政顧問」，感謝兩位名醫跨海相助。

澎湖縣為改善澎湖醫療資源不足，推動「高知名度醫師計畫」，落實「醫師動，病人不動」的便民措施。侯明鋒與余明隆雖非澎湖出身，兩人早在學生時代就曾參與澎湖醫療支援，對澎湖都有共同健康照護使命感，即使醫療、行政工作繁忙，仍不忘關懷偏鄉、扶貧濟弱的行醫初衷。他們接過澎湖縣政顧問證後，隨即披上白袍，走進診間看診。

侯明鋒回憶，1988年他自美國進修乳癌治療回國時，民風還相當保守，婦女多不敢讓男醫師檢查乳房，他主動出擊找病人，足跡踏遍南台灣包括澎湖、小琉球等離島鄉鎮；近年來乳癌篩檢逐漸受重視；他在高醫日門診量一度多達2、3百人，曾是高醫門診天王，也因此被封為「南台灣乳癌第一刀」。

侯明鋒說，澎湖每年平均有300多人次到高雄求診，搭飛機或渡船來回非常辛苦，高醫過去派駐醫師到部立澎湖醫院看診，僅5個科別，今年8月起新增乳房外科、泌尿科、胸腔內科、感染內科及神經外科等，並設置單人提供掛號、住院及檢查等一條龍服務，讓縣民有更便捷的醫療照護。

澎湖縣西嶼鄉李姓代表表示，自己是侯明鋒醫師的患者，往來澎湖、高雄就醫長達12年，接受手術、化療、放療等後，身體都很虛弱，得在高雄多住一晚，看到侯明鋒親自帶領團隊到澎湖看診，興奮說「以後不用再那麼辛苦飛來飛去了」。

專長肝炎防治的余明隆，2003年起投入澎湖縣肝病篩檢及義診活動，2018年進一步在澎湖成立肝病醫療網，培訓在地醫護人員執行專業肝病篩檢衛教及疾病諮詢，讓澎湖居民就近接受醫學中心等級的肝病診療。今更號召台灣本島肝病醫療權威醫師，開啟澎湖肝病特別門診，希望在2025年根除澎湖C肝。

高雄市立旗津醫院院長蔡忠榮則是澎湖子弟，今隨高醫團隊返鄉駐診，他拿起聽筒為鄉親問診，顯得格外親切。此外，高醫派駐的醫師都是副教授級以上，包括重症加護醫學中心主任許超群、胸腔內科主任洪仁宇、感染科主任盧柏樑等人。

高醫團隊今跨海到澎湖看診，讓居民不再忍受舟機勞頓之苦。澎湖縣長賴峰偉（右三）特頒...
高醫團隊今跨海到澎湖看診，讓居民不再忍受舟機勞頓之苦。澎湖縣長賴峰偉（右三）特頒「澎湖縣政府縣政顧問」，感謝侯明鋒（左四）、余明隆（左三）兩位名醫跨海相助。圖／高醫提供
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高雄市立旗津醫院院長蔡忠榮是澎湖子弟，今隨高醫團隊返鄉駐診，他拿起聽筒為鄉親問診...
高雄市立旗津醫院院長蔡忠榮是澎湖子弟，今隨高醫團隊返鄉駐診，他拿起聽筒為鄉親問診，顯得格外親切。圖／高醫提供
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高醫院長侯明鋒（右二）早在學生時代就曾參與澎湖醫療支援，對澎湖有健康照護使命感，...
高醫院長侯明鋒（右二）早在學生時代就曾參與澎湖醫療支援，對澎湖有健康照護使命感，即使醫療、行政工作繁忙，仍不忘關懷偏鄉行醫初衷。獲頒澎湖縣政顧問證後，即披上白袍走進診間看診。圖／高醫提供
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專長肝炎防治的余明隆（左一），2003年起投入澎湖縣肝病篩檢及義診活動，並進一步...
專長肝炎防治的余明隆（左一），2003年起投入澎湖縣肝病篩檢及義診活動，並進一步成立肝病醫療網，今更號召台灣本島肝病醫療權威醫師，開啟澎湖肝病特別門診，希望在2025年根除澎湖C肝。圖／高醫提供
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澎湖醫師侯明鋒
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