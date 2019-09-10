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長者出門好難！三地門接駁專車啟用 緩解部落交通窘境

2019-09-10 18:29聯合報 記者江國豪╱即時報導

山區原鄉部落大眾運輸工具缺乏，屏東縣三地門鄉公所，為讓座落深山的大社、德文、達來等部落居民，能享有便利交通，斥資80萬元設置關懷接駁專車，今天起試營運，將提供長者、身心障礙人士等弱勢族群免費搭乘，預計超過500名族人受惠。

屏東許多原鄉地區因公車客源不穩定，客運公司經營意願低，不少路線不是取消行駛，就是班次減少，變相剝奪族人交通權益。三地門鄉公所與3個原鄉部落一同推動關懷接駁專車計畫，以解決偏遠地區公共運輸不足的問題。鄉公所表示，如果未來試營運狀況不錯，將計畫導入手機APP軟體預約接駁服務，以提供更多元的服務管道。

三地門鄉長車穆勒薩以表示，許多部落交通運輸網絡並不完備，關懷接駁專車能提升大社、德文、達來等部落族人的交通便利性，目前先採週間預約登記制，為長者、身心障礙人士等弱勢族群，提供到市區就醫或外出假公洽等服務，在未來中央及地方資源陸續後，將逐步改善原鄉交通現況。

三地門鄉民代表會主席陳忠雄表示，大社原鄉、德文村及達來村等部落無公車到達，而三地門只有少數幹道有客運行駛，多數的部落仍無公車到達，許多長者不會開車或騎車，所以「行」的問題，對當地的長者而言，苦不堪言，未來有接駁專車接送後，「行」的問題將獲得改善。

屏東縣三地門鄉公所，資80萬設置關懷接駁專車，今天展開試營運計畫，將提供長者、身...
屏東縣三地門鄉公所，資80萬設置關懷接駁專車，今天展開試營運計畫，將提供長者、身心障礙人士等弱勢族群免費搭乘，預計超過500名族人受惠。記者江國豪／攝影
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屏東縣三地門鄉公所，資80萬設置關懷接駁專車，今天展開試營運計畫，將提供長者、身...
屏東縣三地門鄉公所，資80萬設置關懷接駁專車，今天展開試營運計畫，將提供長者、身心障礙人士等弱勢族群免費搭乘，預計超過500名族人受惠。記者江國豪／攝影
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屏東縣三地門鄉公所，資80萬設置關懷接駁專車，今天展開試營運計畫，將提供長者、身心障礙人士等弱勢族群免費搭乘，預計超過500名族人受惠。記者江國豪／攝影
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屏東縣三地門鄉公所，資80萬設置關懷接駁專車，今天展開試營運計畫，將提供長者、身...
屏東縣三地門鄉公所，資80萬設置關懷接駁專車，今天展開試營運計畫，將提供長者、身心障礙人士等弱勢族群免費搭乘，預計超過500名族人受惠。記者江國豪／攝影
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公車屏東縣公共運輸
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