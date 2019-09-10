長者出門好難！三地門接駁專車啟用 緩解部落交通窘境

2019-09-10 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



山區原鄉部落大眾運輸工具缺乏，屏東縣三地門鄉公所，為讓座落深山的大社、德文、達來等部落居民，能享有便利交通，斥資80萬元設置關懷接駁專車，今天起試營運，將提供長者、身心障礙人士等弱勢族群免費搭乘，預計超過500名族人受惠。

屏東許多原鄉地區因公車客源不穩定，客運公司經營意願低，不少路線不是取消行駛，就是班次減少，變相剝奪族人交通權益。三地門鄉公所與3個原鄉部落一同推動關懷接駁專車計畫，以解決偏遠地區公共運輸不足的問題。鄉公所表示，如果未來試營運狀況不錯，將計畫導入手機APP軟體預約接駁服務，以提供更多元的服務管道。

三地門鄉長車穆勒薩以表示，許多部落交通運輸網絡並不完備，關懷接駁專車能提升大社、德文、達來等部落族人的交通便利性，目前先採週間預約登記制，為長者、身心障礙人士等弱勢族群，提供到市區就醫或外出假公洽等服務，在未來中央及地方資源陸續後，將逐步改善原鄉交通現況。