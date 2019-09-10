台灣設計界導師林磐聳辦展 蘇揆：把客人拉走很拍謝

2019-09-10 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



有台灣設計界導師之稱的藝術家林磐聳，在屏東美術館舉辦《夢之島嶼》個展，行政院長蘇貞昌今天南下平釘宣布高鐵南延，特別前往參加開幕式，蘇不好意思的說，把客人都拉走了真的很「拍謝」，但女兒蘇巧純有叮嚀要來看展。而這回展覽中呈現100幅台灣島畫作，以及900張從世界各國寄回台灣的台灣島嶼畫作明信片，串連起來以簾幕呈現，相當壯觀。

出生屏東東港的藝術家林磐聳，離開故鄉到台北求學就業至今已40多年，但源自故鄉的美好一直深遠影響他的創作。在設計、藝術及文化創意產業領域的各類作品，皆讓人感受到強大的創作能量。

「有緣來作伙」蘇貞昌表示，今天來宣布高鐵延伸到屏東，結果把藝術展的客人都拉走了，感到很「拍謝」，而林磐聳老師非但沒計較，也認為重要政策宣布為先，由衷感謝。蘇也提及之所以會臨時增加行程，是在女兒蘇巧純叮嚀下，特別來支持。

蘇說，林磐聳老師長年以台灣為主題，從大學開始就相當有特色，拿下許多大獎，從屏東東港子弟躍升為大設計師，不但從海外寄回台灣家書900張，每張明信片都耗資費時寄回來，更在上頭以藝術專長畫出美麗的台灣。屏東美術館前身為市公所，蘇回憶小時許多家人都在此工作，有著許多回憶，林磐聳老師再赴日展出前，先選在屏東美術館辦展，屏東鄉親相當有福氣。

縣長潘孟安表示，兩年前就和林老師有約，要在台灣設計展前，把畢生作品拿出來展覽，這些作品都是很寶貴的資產。另外，特別感謝林磐聳老師也相當大方，無償授權屏東縣政府使用他的作品用於伴手禮等用途。《夢之島嶼》展覽即日起至10月３1日在屏東非術館展出，歡迎民眾前來欣賞。