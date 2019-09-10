韓國瑜爭設彌陀機場行不通 林佳龍：384億改造高雄機場

2019-09-10 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



民航局計畫擴建高雄機場，圖為高雄機場集中式大航廈模擬圖，波浪式屋頂展現高雄海洋城市意象。記者徐白櫻／翻攝 分享 facebook 高雄小港國際機場腹地狹小且有宵禁問題，高雄市長韓國瑜爭取新建彌陀國際機場，此提議曾遭行政院長蘇貞昌否決。今天中午，交通部長林佳龍視察高雄機場時表示，南部現有環境找不到更好地點可新建國際機場，高雄機場仍是首選，交通部預計投入384億元啟動高雄機場擴建計畫，提早為2千萬人次的旅客做準備。

民航局指出，高雄國際機場去年客運量創10年新高，698萬人次帶來15億元營收，躍升全台最賺錢機場；因應國際線客運量年增10%，高雄機場進行跑道整建工程，工程已在今年5月底完工，工程團隊僅在宵禁時間內施工，創下無延遲開場、無工安事故紀錄。

今天中午，交通部長林佳龍視察跑道完工現況，並聽取民航局簡報高雄機場未來發展。場站組長林宏憲指出，嘉義以南有八座機場、空域擁擠，高雄機場已達飽和，歷年來針對台南七股、高雄彌陀、屏東佳冬與南星計畫區等地進行評估，填海造陸（彌陀）土地不穩定，至今找不到更好場地，高雄機場現址擴大仍為最佳選擇。

此外，針對高雄機場擴建，行政院已核定「高雄國際機場2035年整體規劃」，預計投入384億元經費，分三階段將現今分散兩地的國際與國內航廈合而為一，以後智慧化集中式航廈年容量1650萬人次，採波浪式屋頂展現海洋城市風貌，航廈大廳內部則會融合美濃紙傘意象，可提供B777、B787、A350等主流E類航機起降；未來貨運站北移，朝年容量2千萬人次方向擴建。