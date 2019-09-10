垃圾分類不實 高市破袋稽查開單2千件

2019-09-10 17:28 中央社 高雄10日電



常未依規定分類垃圾的民眾要特別注意了，一旦被鎖定且勸導未改善，還隨意分類棄置垃圾都會受罰。高雄市環保局統計至8月底已經開單2012件，其中罰款27件。

高雄環保局今天發布新聞稿指出，為強化垃圾分類，提升資源回收再利用率、落實垃圾減量，環保局自9月起擴大加強垃圾強制分類稽查作業，同時宣導資源回收觀念及知識。

環保局統計截至8月底，共執行1萬6805件破袋檢查，針對未確實垃圾分類回收者開立勸導單及告發處分共2012件，其中27件是勸導未改善被開立罰單者，環保局盼民眾落實垃圾分類才能有效垃圾減量及資源再利用。

環保局指出，家戶垃圾分為一般垃圾、資源回收物及廚餘等3類，籲民眾要落實垃圾回收分類，避免違規受罰，未依規定者可處新台幣1200至6000元。

常見垃圾未落實分類項目中，有不少是誤將便當盒、飲料杯、杯蓋等一次用免洗餐具視為一般垃圾者，環保局提醒此類物品可回收再利用，在回收前稍作沖洗，將殘留物清除才能交資源回收。

至於，家中部分電器、遙控器、玩具及資訊物品等，多數內部裝配乾電池，如未妥善回收處理恐對環境造成衝擊及危害人體健康，籲丟棄前務必先將乾電池取出。