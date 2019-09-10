屏東暴紅四重溪溫泉公園 縣府OT招商盼成永久亮點

2019-09-10 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣車城鄉四重溪溫泉沈寂長達半世紀，縣府投入上億改造溫泉公園，去年底並打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海夜景，成為高人氣網紅景點，但遊客服務中心和賣店卻任其閒置，被調侃為另類裝飾藝術；縣府為讓溫泉公園美景不墜進而帶動地方繁榮，今年依促參法委外經營，昨天在墾丁怡灣渡假酒店辦理OT案招商座談，縣府期許在地業者一起發展四重溪，未來和恆春相串連，形成恆春半島帶狀旅遊的一環。。

屏東四重溪溫泉為台灣四大名湯之一，歷史悠久，泉質為無色無味的鹼性碳酸泉，有「美人湯」的美稱，一直是車城鄉吸引遊客前往的一大觀光資源；屏東縣政府除劃設溫泉區，並爭取經費逐步建置四重溪溫泉公園，每年也在溫泉公園辦理溫泉季，去年打造美麗薰衣草紫色燈海，璀璨浪漫，美照在網路上轉載引發熱烈討論，今年初封園進行整建工程。

縣府交旅處副處長倪國鈞說，縣府依促參法進行招商前置作業，期未來能將公園交給民間營運，為四重溪溫泉公園打造出更多元的使用機能，提升公園長期發展效益；四重溪溫泉公園腹地廣大，各項設施分年建置，今年新增無障礙設施已完成施作，如今服務更加完善，縣府提出相當優惠的招商條件，依促參法相關規定辦理招商。