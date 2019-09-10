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屏東暴紅四重溪溫泉公園 縣府OT招商盼成永久亮點

2019-09-10 17:12聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣車城鄉四重溪溫泉沈寂長達半世紀，縣府投入上億改造溫泉公園，去年底並打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海夜景，成為高人氣網紅景點，但遊客服務中心和賣店卻任其閒置，被調侃為另類裝飾藝術；縣府為讓溫泉公園美景不墜進而帶動地方繁榮，今年依促參法委外經營，昨天在墾丁怡灣渡假酒店辦理OT案招商座談，縣府期許在地業者一起發展四重溪，未來和恆春相串連，形成恆春半島帶狀旅遊的一環。。

屏東四重溪溫泉為台灣四大名湯之一，歷史悠久，泉質為無色無味的鹼性碳酸泉，有「美人湯」的美稱，一直是車城鄉吸引遊客前往的一大觀光資源；屏東縣政府除劃設溫泉區，並爭取經費逐步建置四重溪溫泉公園，每年也在溫泉公園辦理溫泉季，去年打造美麗薰衣草紫色燈海，璀璨浪漫，美照在網路上轉載引發熱烈討論，今年初封園進行整建工程。

縣府交旅處副處長倪國鈞說，縣府依促參法進行招商前置作業，期未來能將公園交給民間營運，為四重溪溫泉公園打造出更多元的使用機能，提升公園長期發展效益；四重溪溫泉公園腹地廣大，各項設施分年建置，今年新增無障礙設施已完成施作，如今服務更加完善，縣府提出相當優惠的招商條件，依促參法相關規定辦理招商。

他說，屏東四重溪溫泉公園OT案招商希望吸引優質民間企業，期待民間創意能好好運用這塊綠地，賦與公園新的休憩機能，除有效運用賣店及其他服務設施，如何將每年辦理溫泉季吸引的人潮，轉換成商機並延續到非溫泉季期間，是公園能長期營運的重點；民間創意蓬勃，加上縣府協助，期許未來成為四重溪的必遊景點，進而帶動地方觀光產業發展。

屏東縣縣政府去年底將四重溪溫泉公園打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海夜景，成為高人氣的...
屏東縣縣政府去年底將四重溪溫泉公園打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海夜景，成為高人氣的網紅景點，但遊客服務中心和賣店卻任其閒置；縣府為讓溫泉公園美景不墜進而帶動地方繁榮，今年依促參法委外經營，期許形成恆春半島帶狀旅遊的亮點。記者潘欣中／攝影
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屏東縣縣政府去年底將四重溪溫泉公園打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海夜景，成為高人氣的...
屏東縣縣政府去年底將四重溪溫泉公園打造夢幻浪漫的紫色薰衣草燈海夜景，成為高人氣的網紅景點，但遊客服務中心和賣店卻任其閒置；縣府為讓溫泉公園美景不墜進而帶動地方繁榮，今年依促參法委外經營，期許形成恆春半島帶狀旅遊的亮點。記者潘欣中／攝影
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溫泉季屏東縣政府
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