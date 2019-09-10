一次看遍全台所有紅樹林 大鵬灣開放獨木舟生態觀察
屏東大鵬灣國家風景區10年完成6處人工濕地時，也匯集復育全台所有的紅樹林，但只能在岸邊遠觀；鵬管處為讓遊客親近紅樹林，今天起開放鵬灣跨海大橋下旁側的2.5公頃紅樹林濕地，結合無動力的獨木舟，由專人引領做深度生態觀察，不僅一次看遍全台所有的紅樹，招潮蟹、彈塗魚與紅樹相互依存的生態也盡收眼底；基於安全，體驗活動採預約制。
「十年磨一劍」鵬管處陳煜川說，大鵬灣國家風景區人工濕地總面積約50公頃，在人工濕地復育的紅樹主要有北部的水筆仔、台南四草一帶的欖梨及五梨筊、南部的海茄冬，10年完成6處人工濕地時，遍巡各區紅樹種子及胎生苗，匯集台灣最具代表性的紅樹科植物進行復育。
他說，今年開放2.5公頃人工濕地來配合獨木舟深度體驗，體驗水道繞行長度約500公尺，水道兩邊有不同品種且茂密紅樹林生長，五梨筊的支柱根與海茄苳的氣生根各異其趣，豐富的招潮蟹及彈塗魚藏身其間，各取所需，讓人驚嘆動植物相互依存的奧妙。
他說，大鵬灣擁有獨特的潟湖水域，本就很適合獨木舟活動，現在結合紅樹林生態觀察，堪稱「速配」，平靜水域少了海流，操槳輕鬆、老少咸宜；遊客來大鵬灣就可以一次看完全台所有紅樹，划舟置身紅樹林濕地的視野，同時與跨海大橋相互呼應，為最佳拍照景點新選擇。
鵬管處說，營運項目包括獨木舟紅樹林探索、獨木舟體驗、香蕉船體驗、SUP紅樹林探索、SUP體驗；也可依需求客製化水域活動進階教學(獨木舟、SUP、水上摩托車等)、水域安全課程（環境安全、救生概念、CPR等）、水域探索課程（獨木舟/SUP長程規劃、自力造筏等）。體驗活動採預約制，當天下午6點前需電話確認隔日活動人數與時間，預約專線0956-132232 許先生。
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