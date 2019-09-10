一次看遍全台所有紅樹林 大鵬灣開放獨木舟生態觀察

2019-09-10 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東大鵬灣國家風景區10年完成6處人工濕地時，也匯集復育全台所有的紅樹林，但只能在岸邊遠觀；鵬管處為讓遊客親近紅樹林，今天起開放鵬灣跨海大橋下旁側的2.5公頃紅樹林濕地，結合無動力的獨木舟，由專人引領做深度生態觀察，不僅一次看遍全台所有的紅樹，招潮蟹、彈塗魚與紅樹相互依存的生態也盡收眼底；基於安全，體驗活動採預約制。

「十年磨一劍」鵬管處陳煜川說，大鵬灣國家風景區人工濕地總面積約50公頃，在人工濕地復育的紅樹主要有北部的水筆仔、台南四草一帶的欖梨及五梨筊、南部的海茄冬，10年完成6處人工濕地時，遍巡各區紅樹種子及胎生苗，匯集台灣最具代表性的紅樹科植物進行復育。

他說，今年開放2.5公頃人工濕地來配合獨木舟深度體驗，體驗水道繞行長度約500公尺，水道兩邊有不同品種且茂密紅樹林生長，五梨筊的支柱根與海茄苳的氣生根各異其趣，豐富的招潮蟹及彈塗魚藏身其間，各取所需，讓人驚嘆動植物相互依存的奧妙。

他說，大鵬灣擁有獨特的潟湖水域，本就很適合獨木舟活動，現在結合紅樹林生態觀察，堪稱「速配」，平靜水域少了海流，操槳輕鬆、老少咸宜；遊客來大鵬灣就可以一次看完全台所有紅樹，划舟置身紅樹林濕地的視野，同時與跨海大橋相互呼應，為最佳拍照景點新選擇。