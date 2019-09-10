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十多萬人馬祖當兵前必待的地方 林右昌號召重返韋昌嶺

2019-09-10 13:30聯合報 記者吳淑君╱即時報導

當兵抽中金馬獎像被震撼彈射中，讓許多大男生永生難忘，要到馬祖服役，都要先集中在基隆韋昌嶺等待運補艦前往前線，因此到馬祖當兵的人，對基隆的第一印象就是韋昌嶺。基隆市與連江縣政府合作，將於9月17日至19日舉辦「特殊任務」，循著十多萬官兵走過的當兵之路，希望未來能發展出新的軍事懷舊之旅。

基隆市長林右昌今天和曾在馬祖當兵的美食節目主持人焦志芳、立委何志偉一起分享在馬祖當兵的點滴，同時也發布重返韋昌嶺徵集令，邀曾在馬祖服役者重返韋昌嶺，重溫他們的少男時代。

林右昌說，大家很怕抽中金馬獎，他卻很想抽中，因為當兵很難得，金馬那時不是很容易去，但事與願違。去金門當兵在高雄搭船，去馬祖就在基隆搭船，聽說有人在韋昌嶺一待半個月一個月，因為風浪大船開不了。去了馬祖當兵放假要回台灣也很難，有人兩年役期都沒回台灣，直到退伍，現在年輕人很難想像。

這次重返韋昌嶺任務，會和官兵吃大鍋飯，當晚搭船去馬祖，隔天在馬祖參訪營區，希望曾經在馬祖當兵的人能重拾當兵回憶，未來基隆和馬祖可串接成新的觀光廊帶，透過軍事懷舊之旅營造出新的觀光路線及基隆新的觀光型態。

立委何志偉說，在馬祖有多少男兒血淚，有多少的劈腿，全台當兵會發給羽絨衣的就在馬祖，一到冬天很冷，他站在台灣前線紮紮實實一年，是快速認識台灣，了解自己對台灣未來的使命的一年，回想起來是幸福的。

焦志芳說，他抽中的是宜蘭員山，後來被通知部隊要移防，坐上卡車往基隆開，他在韋昌嶺待了5天，搭船去西引擔任通信兵。

文化局長陳靜萍說，重返韋昌嶺是基隆市文化局推動中的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，對於近代軍旅記憶的重要採集工作，為了拉近軍事與常民生活的距離、更期望能藉此契機重現基隆軍旅地景的歷史意義與地位，基隆市文化局與連江縣文化處攜手合作，將於9月17日至9月19日分別在基隆及馬祖派遣三天兩夜的「特殊任務」。

連江縣長劉增應透過影片表示，馬祖與基隆有著濃厚的地緣關係，將近半個世紀，所有捍衛國家安全的士兵都必須在基隆搭乘軍艦到馬祖，有好幾十萬的官兵走過這條軍事文化路徑。

這次透過計畫，重返韋昌嶺搭船到馬祖及各島，相信一定能再次勾起所有人的青春記憶，歡迎大家到馬祖體驗戰地文化資產、豐富天然地理生態資源及馬祖美食，他在馬祖等大家到訪。

基隆市長林右昌，今天和曾在馬祖當兵的美食節目主持人焦志芳，立委何志偉等人，發布重...
基隆市長林右昌，今天和曾在馬祖當兵的美食節目主持人焦志芳，立委何志偉等人，發布重返韋昌嶺徵集令，邀曾在馬祖服役者重返韋昌嶺，重溫他們的少男時代。記者吳淑君／攝影
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基隆市長林右昌，今天和曾在馬祖當兵的美食節目主持人焦志芳，立委何志偉等人，發布重...
基隆市長林右昌，今天和曾在馬祖當兵的美食節目主持人焦志芳，立委何志偉等人，發布重返韋昌嶺徵集令，邀曾在馬祖服役者重返韋昌嶺，重溫他們的少男時代。記者吳淑君／攝影
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馬祖基隆文化局
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