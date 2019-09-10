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高雄建置多向違規監測系統 選這3路口取締違規

2019-09-10 10:56聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市警方在左營區華夏與大中路口等3路口，建置多向違規檢測系統，取締違規。記者林...
高雄市警方在左營區華夏與大中路口等3路口，建置多向違規檢測系統，取締違規。記者林保光/攝影
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高雄市取締交通違規，建置「多向違規監測系統」，1路口就有6支鏡頭，將令闖紅燈、紅燈左右轉、未依規定二段式左轉、違規行駛人行道及逆向行駛等違規行為無所遁形。目前已在3處路口建妥系統，9月是宣導期，10月1日起，正式上線取締違規。

已建置多向違規監測系統的3處路口，包括左營區大中路與華夏路口、博愛路與新莊路口，以及鳳山區過埤路與鳳頂路口。

高雄市警局交通大隊長陳文耀表示，這3處路口都名列在30大易肇事路口、易違規路口及檢舉違規較多的地方，這是高雄市首創的科技執法系統，明年度，也將繼續爭取經費，在其他易肇事路口建置這項違規檢測系統。

警方表示，今年3月高雄有1位老翁在左營區大中路與華夏路口過馬路，走斑馬線卻因多輛機車違規騎上人行道，遲遲無法走上人行道，這路口的車禍發生數，自2013年的25件，攀升至去年的57件，交通事故增長1倍多，而且檢舉交通違規數也倍增，才選擇設置交通違規檢測系統，維護用路人安全。

這套系統除了固定式測桿，另裝置5支監測鏡頭，取締闖紅燈、紅燈左右轉、未依規定二段式左轉、違規行駛人行道及逆向行駛等違規，建置總經費366萬元，9月為宣導期，10月1日起將開始正式執法。

高雄市警方在左營區華夏與大中路口等3路口，建置多向違規檢測系統，取締違規。記者林...
高雄市警方在左營區華夏與大中路口等3路口，建置多向違規檢測系統，取締違規。記者林保光/攝影
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人行道交通違規高雄市

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