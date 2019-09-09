三輪車不再是LKK 現在走時尚風成為創業工具

2019-09-09 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市旗津區是國內少數仍保有人力載客觀光三輪車的地區，台灣從農業時代走向工商社會，三輪車逐漸沒落，旗津是全台少見還保留這古老眾的交通工具，最近高雄市觀光局觀察到改良式的三輪車已成為年輕人創業的工具，決定在愛河畔推動三輪餐車，讓兩款不同類型的三輪車成為高雄的特色之一。

一步出旗津輪渡站，就可以看到旗津的觀光三輪車，這是全台少見的傳統三輪車，在旗津還保留這古老的交通工具。也讓觀光客覺得很新鮮，很多人都說很想坐坐看。

旗津三輪車觀光路綫是從輪渡站出發，經旗津路、區公所、海產街、臨水宮到中洲路，最後再返回輪渡站，三輪車伕有男有女，年齡都在頗高，但都算健步如飛。

通常遊客可選擇搭三輪車到特定地點，或遊一圈，坐在三輪車上，邊和車伕聊天，邊看着旗津熙來攘往的人群，恍如回到早年的生活。

近年來，高雄市觀光局看到三利輪車的特色，又觀察到坊間有不少年輕人利用改良的三輪車或在定點賣咖啡或點心，決定協助輔導為有特色的三輪餐車。

高雄市觀光局代理局長邱俊龍說，觀光局近年來觀察到有不少年輕人利用改良式的餐車賣啡或甜點，決定提供這種微型創業的場域，目前輔導30車的年輕業者，除了協助解決電動力的問題，讓三輪餐具有移動的電力，再者就是要協助找營業的空間。