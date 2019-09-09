親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

三輪車不再是LKK 現在走時尚風成為創業工具

2019-09-09 23:24聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市旗津區是國內少數仍保有人力載客觀光三輪車的地區，台灣從農業時代走向工商社會，三輪車逐漸沒落，旗津是全台少見還保留這古老眾的交通工具，最近高雄市觀光局觀察到改良式的三輪車已成為年輕人創業的工具，決定在愛河畔推動三輪餐車，讓兩款不同類型的三輪車成為高雄的特色之一。

一步出旗津輪渡站，就可以看到旗津的觀光三輪車，這是全台少見的傳統三輪車，在旗津還保留這古老的交通工具。也讓觀光客覺得很新鮮，很多人都說很想坐坐看。

旗津三輪車觀光路綫是從輪渡站出發，經旗津路、區公所、海產街、臨水宮到中洲路，最後再返回輪渡站，三輪車伕有男有女，年齡都在頗高，但都算健步如飛。

通常遊客可選擇搭三輪車到特定地點，或遊一圈，坐在三輪車上，邊和車伕聊天，邊看着旗津熙來攘往的人群，恍如回到早年的生活。

近年來，高雄市觀光局看到三利輪車的特色，又觀察到坊間有不少年輕人利用改良的三輪車或在定點賣咖啡或點心，決定協助輔導為有特色的三輪餐車。

高雄市觀光局代理局長邱俊龍說，觀光局近年來觀察到有不少年輕人利用改良式的餐車賣啡或甜點，決定提供這種微型創業的場域，目前輔導30車的年輕業者，除了協助解決電動力的問題，讓三輪餐具有移動的電力，再者就是要協助找營業的空間。

目前觀光局鎖定假日在愛河畔，提供三輪餐車活動場域，販賣在地特色商品，邱俊龍稱之為「移動幸福」。

高雄市旗津區是國內少數仍保有人力載客觀光三輪車的地區，成為地方觀光特色。記者謝梅...
高雄市旗津區是國內少數仍保有人力載客觀光三輪車的地區，成為地方觀光特色。記者謝梅芬／翻攝
分享
三輪餐車頗富文創風。記者謝梅芬／攝影
三輪餐車頗富文創風。記者謝梅芬／攝影
分享
由三輪車改裝的三輪餐車已華麗變身為生財工具。記者謝梅芬／攝影
由三輪車改裝的三輪餐車已華麗變身為生財工具。記者謝梅芬／攝影
分享

高雄市愛河創業

相關新聞

偏鄉體育人才養成大不易 長治鄉公所拍板編預算獎助

2019-09-09 18:33

王漢志對醫動粗記過2次 暫調回金縣府

2019-09-09 17:03

「愛人在哪裡？國家就在哪裡」 他舞出埃及與台灣

2019-09-09 16:43

蔣月惠自拆無障礙設施淚嗆俗辣 檢舉人：心中只有自己

2019-09-09 16:12

佳節前湧入各界愛心 旗山警助三團體贈物資關懷弱勢

2019-09-09 12:01

影／高雄飯店搶國旅市場 加碼搶客

2019-09-09 09:37

他從事堆高機工作28年 退休不到3月又重回老本行

2019-09-08 23:33

高港土開公司 通過摩天輪開發

2019-09-08 23:32

打狗商場違規營業 恐斷水斷電

2019-09-08 23:24

新二代青年訪印尼 攜手創里印染拼

2019-09-08 23:18

「屏安好物」好看又好用

2019-09-08 23:16

治療2年仍手抖？ 中醫調理助她遠離復發噩夢

2019-09-08 22:25

10年來緊急救護案件成長26% 寺廟捐贈救護車讓愛遠傳

2019-09-08 21:43

公部門美學UP！ 美學實用性結合屏東好物超搶手

2019-09-08 17:54

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

埔鹽順澤宮冠軍帽被搶光 廟方緊急再訂作1000頂結緣

2019-09-09 12:14

埔鹽順澤宮帽子揚威海外 信眾搶拿送光

2019-09-09 12:05

首位女醫師黃京葦9月起蘭嶼看診 造成居民轟動

2019-09-09 21:26

南投公設用地大解編 釋出逾118公頃5500地主受惠

2019-09-09 18:34

蔣月惠自拆無障礙設施淚嗆俗辣 檢舉人：心中只有自己

2019-09-09 16:12

蛋黃酥排隊的才好吃？ 隱藏版在這你吃過嗎

2019-09-09 15:50

台中34校用陸製監視器1599支 議員：盡速汰換一個不留

2019-09-09 12:24

苗栗市西山工業區煙囪臭味超標 3支罰70萬元

2019-09-09 13:33

人亡人情在 「香魚之父」去世9年友人仍收到他的月餅

2019-09-09 07:54

豐原廟會鞭炮吵民事件 宮廟：別恐嚇請理性

2019-09-09 08:23

護士們的物品被丟掉？ 醫院：會議室公共場所禁私人用品

2019-09-09 13:46

影／嘉義縣長翁章梁夫妻擁吻 「用九柑仔店」 熱情開唱

2019-09-09 00:09

紐約美女刑警好辣 最好奇台灣警察學柔道

2019-09-09 18:32

侯友宜騎單車上班花40分鐘 自行車通勤綠廊抓違停

2019-09-09 10:24

台中審計新村營運者槓攤商 明協調

2019-09-08 23:50

台中市調降109年公告地價 中市府：讓人民有感

2019-09-09 15:52

社宅做教師會辦公室？ 教團批鄭文燦：犧牲弱勢居住正義

2019-09-09 07:44

9月9部苗醫照服員日 快閃熱舞「小蘋果」感念辛苦

2019-09-09 09:04

影／高雄飯店搶國旅市場 加碼搶客

2019-09-09 09:37

自強隧道區間測速限速40K 議員批：上下班回堵大塞車

2019-09-09 12:49

5000元早餐被棄單 變愛心早餐

2019-09-09 00:29

昆陽3方共管 合歡山添「星」看點

2019-09-08 23:40

韓國瑜造勢沒去很可惜？侯友宜：民眾都跟我加油

2019-09-09 12:13

中秋前夕台南夜市架設大望遠鏡 南瀛天文館辦路邊賞月

2019-09-09 09:12

奮起湖「喵星人站長」拍照超萌 成為遊客焦點

2019-09-09 07:46

桃園社宅辦公室違規招租？ 鄭文燦：公開招租尊重自主權

2019-09-09 12:33

員林大道七段雜草叢生 員林公所喊冤：那裡是埔心

2019-09-09 15:02

老人愛吃肥肉 嘉縣營養師下鄉發現原來牙口不好

2019-09-09 15:02

黃金博物館首次夜間開放 侯友宜提「救命燈」夜遊

2019-09-09 10:30

人生攜手走過逾半世紀 台東這14對老夫妻讓人稱羨

2019-09-09 15:03

韓國瑜再提颱風天出國舊事 鄭文燦：一切按規範

2019-09-09 13:35

大安攜遊記 認識大安濱海樂園環境和生態可報名參加

2019-09-09 15:08

破8萬人次 媽祖文化節宜蘭明年續辦

2019-09-09 00:13

為耍帥改裝車與越級駕駛 新店警嚴格取締

2019-09-09 18:44

王漢志對醫動粗記過2次 暫調回金縣府

2019-09-09 17:03

台南市安南區海尾寮遇雨淹大水 陳亭妃：全力爭預算改善

2019-09-09 20:01

桃園煉油廠消防演練 他卻看到這問題影響防災能力

2019-09-09 18:42

艾登的幸運帽現身東京 慈父摸黑到順澤宮為子求帽

2019-09-09 23:22

「愛人在哪裡？國家就在哪裡」 他舞出埃及與台灣

2019-09-09 16:43

農會活動喊楊瓊櫻凍蒜 楊和洪慈庸都回應了

2019-09-09 15:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top