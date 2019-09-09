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偏鄉體育人才養成大不易 長治鄉公所拍板編預算獎助

2019-09-09 18:33聯合報 記者江國豪╱即時報導

9月9日體育節！屏東縣長治鄉公所今天表揚鄉內傑出體育運動員及教練。其中，就讀陸興高中一年級黃正琦同學，在108年全中運撐竿跳高項目，以4米53公分打破大會紀錄，他說偏鄉學校體育資源有限，近期訓練環境已有改善，但運動員需要更多的機會與關愛。另外，長治鄉長古佳川表示，明年將特別編列預算，進一步獎勵選手或補助比賽所需開銷，為長治鄉運動員培育開立「大補丸」。

長治鄉公所今天表揚鄉內優秀體育選手及教練，有足球、田徑、獨輪車等項目共16人。其中，黃正琦就讀長治國中九年級時，參加108全國中等學校運動會，在撐竿跳高項目拿下第1名，更打破大會長達6年紀錄。黃說，從國一加入田徑隊受訓，在校練習過程中從沒跳過大會紀錄，升上高中後以打破5米3公分高中組大會紀錄為目標努力，未來會持續在田徑領域發展，希望有機會挑戰亞運賽。

另外，2019亞洲盃足球錦標賽 U16中華民國男子培訓隊選手莊家維、邱鈺璋、指導教練陳佳坤，以及2020東京奧運中華民國女子足球培訓隊選手蘇育萱，也都是在長治鄉成長克服先天資源困境，有卓越表現。

鄉長古佳川表示，長治鄉培育出許多優秀運動選手，更致力發展五育均衡教育，但運動員成長過程相當寂寞，更需耗費時間與精力。明年鄉公所預算將特別編列50萬元，作為選手獎勵以及補助外出比賽開銷，同時會積極邀集在地廠商、企業協助贊助，一同為培養體育人才盡一份力。

就讀陸興高中一年級黃正琦同學，在108年全中運撐竿跳高項目，以4米53公分打破大...
就讀陸興高中一年級黃正琦同學，在108年全中運撐竿跳高項目，以4米53公分打破大會紀錄。記者江國豪／攝影
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長治鄉公所表揚鄉內優秀體育選手及教練，足球、田徑、獨輪車等項目共16人獲獎，鄉長...
長治鄉公所表揚鄉內優秀體育選手及教練，足球、田徑、獨輪車等項目共16人獲獎，鄉長古佳川表示明年將編預算，獎勵並補助鄉內優秀運動員。記者江國豪／攝影
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偏鄉學校

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