偏鄉體育人才養成大不易 長治鄉公所拍板編預算獎助

2019-09-09 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



9月9日體育節！屏東縣長治鄉公所今天表揚鄉內傑出體育運動員及教練。其中，就讀陸興高中一年級黃正琦同學，在108年全中運撐竿跳高項目，以4米53公分打破大會紀錄，他說偏鄉學校體育資源有限，近期訓練環境已有改善，但運動員需要更多的機會與關愛。另外，長治鄉長古佳川表示，明年將特別編列預算，進一步獎勵選手或補助比賽所需開銷，為長治鄉運動員培育開立「大補丸」。

長治鄉公所今天表揚鄉內優秀體育選手及教練，有足球、田徑、獨輪車等項目共16人。其中，黃正琦就讀長治國中九年級時，參加108全國中等學校運動會，在撐竿跳高項目拿下第1名，更打破大會長達6年紀錄。黃說，從國一加入田徑隊受訓，在校練習過程中從沒跳過大會紀錄，升上高中後以打破5米3公分高中組大會紀錄為目標努力，未來會持續在田徑領域發展，希望有機會挑戰亞運賽。

另外，2019亞洲盃足球錦標賽 U16中華民國男子培訓隊選手莊家維、邱鈺璋、指導教練陳佳坤，以及2020東京奧運中華民國女子足球培訓隊選手蘇育萱，也都是在長治鄉成長克服先天資源困境，有卓越表現。