「愛人在哪裡？國家就在哪裡」 他舞出埃及與台灣

2019-09-09 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



來自埃及的何穆4年前因為娶了台灣老婆趙芯瑩而愛上台灣，目前定居屏東潮州，本月22日他將帶著13位台灣舞者到印度參加第三屆CU節律國際民俗藝術節，並表演多首台灣原住民的舞曲，他特別把舞團取名為「TW-EGY中東傳統民俗舞團」，希望同時把埃及和台灣文化帶到印度。

熱愛舞蹈的何穆來台多年，經常在公開場合表演來自埃及的旋轉舞，炫麗的舞裙在何穆的旋轉之下，擺盪得如一把豔麗的花傘，觀眾經常看得目瞪口呆，他也因為舞蹈日漸受到歡迎，而在屏東成立舞蹈團，經常進入社區推廣多元文化。

何穆的另一半趙芯瑩表示，因為文化不同，新住民來台適應十分不容易，她記得何穆剛來台時，就曾被當成了非法工作的跳舞外勞，而引起警方的注意，還好後來大家不但接受了他，也懂得欣賞來自埃及的舞蹈。

他們合力創設的「TW-EGY中東傳統民俗舞團」，今年不但申請屏東縣新住民社區營造計畫，將以文化和舞蹈走進文號區，本月還受邀到印度演出，隨團的13名舞者都是來自南台灣的社區女性，此次去印度，他們還準備表演至少3首來台灣原住民的舞曲，何穆也會上台表演台灣的舞蹈，為印度觀眾介紹台灣。