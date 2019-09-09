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王漢志對醫動粗記過2次 暫調回金縣府

2019-09-09 17:03中央社 金門縣9日電

金門衛生局長王漢志對金門醫院急診醫師施暴，金縣府秘書長陳朝金今天指出，考績委員會認為王員言行失當，不適任現職，予以記過2次，並暫時借調縣府協助推動業務。

金門衛生局長王漢志（左一）酒後涉嫌在衛福部金門醫院對人施暴。 記者魏翊庭／翻攝
金門衛生局長王漢志（左一）酒後涉嫌在衛福部金門醫院對人施暴。 記者魏翊庭／翻攝
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金門衛生局醫師

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