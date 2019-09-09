摩天輪蓋港區招商 土開公司促簽三方協議書

2019-09-09 16:55 中央社 記者王淑芬高雄9日電



港市合資的高雄港區土地開發公司日前董事會通過提案，促請加速完成多功能經貿園區20工區三方協議書簽署，以及「愛情摩天輪暨周邊附屬商業設施開發案」納入土開公司港區招商。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

港市合資的高雄港區土地開發公司日前董事會通過提案，促請加速完成多功能經貿園區20工區三方協議書簽署，以及「愛情摩天輪暨周邊附屬商業設施開發案」納入土開公司港區招商。

土開公司在新董事長、總經理就任後，6日舉行第一次董事會。會中針對高市府派董事都市發展局長林裕益、經濟發展局長伏和中，所提兩項臨時動議進行討論。兩案包括促請加速完成多功能經貿園區20工區（土開公司經營港區土地）三方協議書簽署，以及「愛情摩天輪暨周邊附屬商業設施開發案」納入土開公司港區招商，兩案照案通過。

林裕益今天表示，土開公司經營範圍，位於高雄港區1－10號碼頭、16－18號及21號碼頭，面積共32公頃，是高雄港區最精華地帶，向來民間投資企業詢問度相當高。

林裕益說，為加速高雄舊港區轉型與繁榮，高市府、交通部航港局、港務公司三方，歷經半年協調共識，申請人港務公司（委託土開公司）所提「高雄多功能經貿園區第20工區」開發計畫書，也依都計法規，提報主管機關的高市府在6月25日核定。目前就待三方完成開發協議書用印生效，土開公司就可以依開發計畫，進行土地招商開發。

對於摩天輪能否蓋在高雄港區的質疑，林裕益說明，土開公司受委託經營土地，都市計畫劃定為「特定文化休閒專用區（特文區）」，可供發展「文化、觀光、娛樂」等產業。

依土地使用分區允許使用項目，可供遊憩設施、休閒、娛樂、餐飲、電影、藝文、國際觀光酒店、大型百貨商場綜合零售、觀光旅遊、國際會議、商務貿易、金融服務等，幾乎各項高經濟產業都可以引進開發。他也強調，20工區當然適合經發局所提的「愛情摩天輪」及其周邊商業的開發。