蔣月惠自拆無障礙設施淚嗆俗辣 檢舉人：心中只有自己

2019-09-09 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣議員蔣月惠又怒了！由蔣月惠主持的羅騰園身障協會才藝教室門口無障礙設施，遭議會同僚王景山檢舉違法占用道路，蔣月惠今天上午委請工人拆除，並痛批王景山因財夯堆肥場遭自己檢舉而挾怨報復，無視身障者需求，同時淚嗆王不敢親自前來會勘是「俗辣！」；而王景山回應，不想配合演出，當議員就應守法，合法申請安全的無障礙設施，才能保障身障者權益，心中只有自己的人叫「自私」。

蔣月惠表示，今年4月租下屏東縣議會前民宅作為才藝教室，花費10萬元在門口打造無障礙斜坡，以方便20多位坐輪椅的身障學員及教師進出。今年8月出國期間，遭檢舉違法占用道路，影響用路人安全，經會勘後公路總局第三區養護工程處要求限期改善。

蔣月惠在今天自行拆除時，怒嗆王景山敢檢舉卻不敢來會勘是「俗辣」，而自己檢舉王景山經營的財夯堆肥場惡臭時，站在第一線都沒在怕。蔣月惠更嘲諷王景山以生命線志工自詡，卻人前人後欺負弱勢身障者。

而王景山則回應，在議會要刪社區老人關懷據點經費的人叫蔣月惠，並強調是附近住戶拍照陳情，蔣月惠違法占用道路已惹民怨，為民檢舉與財夯堆肥場完全無關。王景山更重砲回擊，財夯完全合法，無障礙設施確實違法，蔣月惠是演戲、作秀，不想配合她演出，心中只有自己的人叫「自私」。