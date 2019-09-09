親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

遭踢出「滬港通」名單 鴻海旗下富智康一度暴跌逾5%

蔣月惠自拆無障礙設施淚嗆俗辣 檢舉人：心中只有自己

2019-09-09 16:12聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣議員蔣月惠又怒了！由蔣月惠主持的羅騰園身障協會才藝教室門口無障礙設施，遭議會同僚王景山檢舉違法占用道路，蔣月惠今天上午委請工人拆除，並痛批王景山因財夯堆肥場遭自己檢舉而挾怨報復，無視身障者需求，同時淚嗆王不敢親自前來會勘是「俗辣！」；而王景山回應，不想配合演出，當議員就應守法，合法申請安全的無障礙設施，才能保障身障者權益，心中只有自己的人叫「自私」。

蔣月惠表示，今年4月租下屏東縣議會前民宅作為才藝教室，花費10萬元在門口打造無障礙斜坡，以方便20多位坐輪椅的身障學員及教師進出。今年8月出國期間，遭檢舉違法占用道路，影響用路人安全，經會勘後公路總局第三區養護工程處要求限期改善。

蔣月惠在今天自行拆除時，怒嗆王景山敢檢舉卻不敢來會勘是「俗辣」，而自己檢舉王景山經營的財夯堆肥場惡臭時，站在第一線都沒在怕。蔣月惠更嘲諷王景山以生命線志工自詡，卻人前人後欺負弱勢身障者。

而王景山則回應，在議會要刪社區老人關懷據點經費的人叫蔣月惠，並強調是附近住戶拍照陳情，蔣月惠違法占用道路已惹民怨，為民檢舉與財夯堆肥場完全無關。王景山更重砲回擊，財夯完全合法，無障礙設施確實違法，蔣月惠是演戲、作秀，不想配合她演出，心中只有自己的人叫「自私」。

羅騰園才藝教室學作畫的林美英表示，小時因罹患小兒麻痺目前僅靠輪椅通行，屏東市區環境對身障朋友已經相當不友善，無法理解王景山看不過去哪一點。另外，蔣月惠預告，10中旬羅騰園新課程開課後，為讓學員及教師能夠進出，會再裝回無障礙設施。

由蔣月惠主持的羅騰園身障協會才藝教室門口無障礙設施，遭議會同僚王景山檢舉違法占用...
由蔣月惠主持的羅騰園身障協會才藝教室門口無障礙設施，遭議會同僚王景山檢舉違法占用道路。記者江國豪／攝影
分享
蔣月惠淚嗆王景山不敢親自前來會勘是「俗辣」記者江國豪／攝影
蔣月惠淚嗆王景山不敢親自前來會勘是「俗辣」記者江國豪／攝影
分享
由蔣月惠主持的羅騰園身障協會才藝教室門口無障礙設施，遭議會同僚王景山檢舉違法占用...
由蔣月惠主持的羅騰園身障協會才藝教室門口無障礙設施，遭議會同僚王景山檢舉違法占用道路。
分享
蔣月惠今天上午委請工人拆除羅騰園門前無障礙設施。記者江國豪／攝影
蔣月惠今天上午委請工人拆除羅騰園門前無障礙設施。記者江國豪／攝影
分享

蔣月惠身障者屏東縣

相關新聞

王漢志對醫動粗記過2次 暫調回金縣府

2019-09-09 17:03

「愛人在哪裡？國家就在哪裡」 他舞出埃及與台灣

2019-09-09 16:43

高鐵要來了？蘇貞昌突通知明要南下宣布重大交通建設

2019-09-09 17:37

佳節前湧入各界愛心 旗山警助三團體贈物資關懷弱勢

2019-09-09 12:01

影／高雄飯店搶國旅市場 加碼搶客

2019-09-09 09:37

他從事堆高機工作28年 退休不到3月又重回老本行

2019-09-08 23:33

高港土開公司 通過摩天輪開發

2019-09-08 23:32

打狗商場違規營業 恐斷水斷電

2019-09-08 23:24

新二代青年訪印尼 攜手創里印染拼

2019-09-08 23:18

「屏安好物」好看又好用

2019-09-08 23:16

治療2年仍手抖？ 中醫調理助她遠離復發噩夢

2019-09-08 22:25

10年來緊急救護案件成長26% 寺廟捐贈救護車讓愛遠傳

2019-09-08 21:43

公部門美學UP！ 美學實用性結合屏東好物超搶手

2019-09-08 17:54

高市開千名職缺 海底撈火鍋、義大開發及家樂福徵才

2019-09-08 17:01

「打狗商場」違規營業 都發局：依法裁罰恐再斷水電

2019-09-08 16:59

屏東警察局長中風住院 徐國勇探視：已完全恢復

2019-09-08 15:29

美濃狗園收容500隻流浪狗 善心團體捐4千公斤飼料

2019-09-08 14:11

每戶5千 台南三聖慈善會秋節發紅包關懷新市120戶弱勢

2019-09-08 13:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

埔鹽順澤宮冠軍帽被搶光 廟方緊急再訂作1000頂結緣

2019-09-09 12:14

埔鹽順澤宮帽子揚威海外 信眾搶拿送光

2019-09-09 12:05

愛買員林店舊建物要拆了 彰檢新辦公大樓工程將動工

2019-09-08 18:24

治療2年仍手抖？ 中醫調理助她遠離復發噩夢

2019-09-08 22:25

人亡人情在 「香魚之父」去世9年友人仍收到他的月餅

2019-09-09 07:54

台中34校用陸製監視器1599支 議員：盡速汰換一個不留

2019-09-09 12:24

挺民主護台灣醫界大聯盟 現場看板引熱議

2019-09-08 17:41

護士們的物品被丟掉？ 醫院：會議室公共場所禁私人用品

2019-09-09 13:46

侯友宜騎單車上班花40分鐘 自行車通勤綠廊抓違停

2019-09-09 10:24

影／嘉義縣長翁章梁夫妻擁吻 「用九柑仔店」 熱情開唱

2019-09-09 00:09

蔣月惠自拆無障礙設施淚嗆俗辣 檢舉人：心中只有自己

2019-09-09 16:12

影／北台灣媽祖文化節圓滿閉幕 外地官員見盛況直呼感動

2019-09-08 23:33

反淡北新道路 前北市交通局長濮大威：大眾運輸優先

2019-09-08 22:18

豐原廟會鞭炮吵民事件 宮廟：別恐嚇請理性

2019-09-09 08:23

台中審計新村營運者槓攤商 明協調

2019-09-08 23:50

他從事堆高機工作28年 退休不到3月又重回老本行

2019-09-08 23:33

社宅做教師會辦公室？ 教團批鄭文燦：犧牲弱勢居住正義

2019-09-09 07:44

苗栗市西山工業區煙囪臭味超標 3支罰70萬元

2019-09-09 13:33

自強隧道區間測速限速40K 議員批：上下班回堵大塞車

2019-09-09 12:49

韓國瑜造勢沒去很可惜？侯友宜：民眾都跟我加油

2019-09-09 12:13

影／高雄飯店搶國旅市場 加碼搶客

2019-09-09 09:37

9月9部苗醫照服員日 快閃熱舞「小蘋果」感念辛苦

2019-09-09 09:04

蛋黃酥排隊的才好吃？ 隱藏版在這你吃過嗎

2019-09-09 15:50

昆陽3方共管 合歡山添「星」看點

2019-09-08 23:40

中秋前夕台南夜市架設大望遠鏡 南瀛天文館辦路邊賞月

2019-09-09 09:12

奮起湖「喵星人站長」拍照超萌 成為遊客焦點

2019-09-09 07:46

公部門美學UP！ 美學實用性結合屏東好物超搶手

2019-09-08 17:54

桃園社宅辦公室違規招租？ 鄭文燦：公開招租尊重自主權

2019-09-09 12:33

高港土開公司 通過摩天輪開發

2019-09-08 23:32

10年來緊急救護案件成長26% 寺廟捐贈救護車讓愛遠傳

2019-09-08 21:43

韓國瑜再提颱風天出國舊事 鄭文燦：一切按規範

2019-09-09 13:35

5000元早餐被棄單 變愛心早餐

2019-09-09 00:29

影／皇上妃子古裝戲服全出爐 白河萬里長城路跑話題足

2019-09-08 19:44

黃金博物館首次夜間開放 侯友宜提「救命燈」夜遊

2019-09-09 10:30

台中市調降109年公告地價 中市府：讓人民有感

2019-09-09 15:52

「香魚之父」是鄭成功後代 晚年改名認祖歸宗

2019-09-08 23:19

全台首輛掛牌自駕車 下月竹市上路

2019-09-08 23:25

宮廟深夜放炮 豐原警緊急停止路權

2019-09-08 23:11

破8萬人次 媽祖文化節宜蘭明年續辦

2019-09-09 00:13

南美館展電影《賽德克巴萊》手繪看板 演員特來朝聖

2019-09-08 19:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top