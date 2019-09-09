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美網／納達爾5盤大戰封王 奪生涯第19冠

影／高雄飯店搶國旅市場 加碼搶客

2019-09-09 09:37聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

交通部觀光局推動秋冬國民旅遊，高雄飯店業者摩拳擦掌，有的還加碼優惠，有的推出誘人料理，要搶國旅商機，期望在9月淡季衝高客房業績。業者預估到年底預估業續可成為1到2成。

高雄的晶英國際行館從今年9月1日至12月31日，國人周日至周五入住行館，每房最高可折抵住宿費用1千元，9月不適用補助方案的周六及中秋連續假日，由晶英國際行館獻上假日入住不需加價的暖心回饋，僅提供給透過行館官網直訂或來電訂房者獨享。

除此之外，入住晶英國際行館的房客還享有 Ukai-tei Kaohsiung 的餐飲9優惠及高空雲垂酒吧的飲品8折優待，還有新推出的「Ukai Kaiseki 懷石料理」。

晶英國際行館9月推出官網直訂及電話訂房限定的「傾心暖陽｜秋冬住房專案」，兩人成行優惠房價6999元 起，若搭配國旅補助，周日至周五每人最低只要 2999元就可入住。

高雄福華飯店到9月30日止，推出秋冬遊補助住房專案活動，入住豪華雙人房每間每晚2888元，可選擇一大床或二小床房型。專案適用於周日至周五入住入住， 住宿期間皆可免費使用5樓兒童遊戲室、兒童閱讀區游泳池、兒童游泳池、溫水按摩池、健身房，免費停車、館內用餐入房帳可享9折優惠。

高雄漢來飯店加碼優惠，推出「3天2夜秋冬進補住房專案」，9月1日至12月31日除搭配政府補助每人每晚1000元外，飯店依房型再加碼補助1000到2000元，總計3天2夜最多可省4000元，每人每晚房價最低1290元起，還含海港自助式早餐，相當原價的7折。

響應政府擴大國旅秋冬旅遊獎勵計畫，高雄翰品酒店推出秋蟹一泊二食住房優惠專案，入住就贈肥美秋蟹。入秋是吃蟹的好時機，翰品酒店趁機推出「秋蟹一泊二食饗宴」住房專案，挑選肥美的紅蟳作成薑蔥粉絲煲，蟹油炸過加入蔥、老薑與蒜末及冬粉等燜炒收汁，肥美蟹肉讓人意猶未盡。搭配飯店港都茶樓餐廳的美味港飲點心，分量十分足夠。

高雄國賓表示，官網上的所有住房專案，高爾夫球專案除外，都適用於每房1000元的觀光補助方案，但僅限電話訂房。

高雄福華飯店到9月30日止，推出秋冬遊補助住房專案活動鼓勵親子旅遊。圖／高雄福華...
高雄福華飯店到9月30日止，推出秋冬遊補助住房專案活動鼓勵親子旅遊。圖／高雄福華飯店提供
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交通部觀光局推動秋冬國民旅遊，高雄飯店業者摩拳擦掌，搶國旅商機。記者謝梅芬／攝影
交通部觀光局推動秋冬國民旅遊，高雄飯店業者摩拳擦掌，搶國旅商機。記者謝梅芬／攝影
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