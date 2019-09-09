高醫「郡都當代」建案 黃小琥、鐵獅玉玲瓏熱力開演

2019-09-09 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄近期房市交易火熱，據內部部統計，上半年全國住宅開工量大增，年增三成，成為高雄房市回溫的強指標。昨晚位在高醫附近的建案「郡都當代」為增買氣，邀藝人黃小琥、鐵獅玉玲瓏與綜藝樂團表演，現場人潮滿滿，估計約有1500人，買氣搶搶滾，還安排，飲料，豐富美食，免費招待賞屋客人。

高雄醫學大學是南台重要醫療核心，帶動周邊的租屋市場熱絡，加上醫師、護理師等，上萬租屋需求，讓租金逐年攀升。最近就有報導指出，高醫大宿舍房租漲幅高達13%，加上醫學院一讀就是7年，消息一出讓許多家長考慮轉租為買。

「郡都當代」規畫20、25、35坪輕坪數、輕總價，引爆首購、置產客看屋潮，也有許多北市客看準大學宅旁的高投報率，未來增值潛力看漲。

建案位在同盟公園首排，緊鄰知名景點愛河之心也在附近，串聯義享天地和好市多購物商圈，開車只要3到5分鐘，更鄰近捷運紅線後驛站，未來還有捷運黃線的Y8站就在家門旁邊。