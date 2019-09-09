親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「怯！就輸一世」香港的街頭惡戰見證錄

造勢前小動作！韓國瑜拜這廟 透露的訊息比你想得多

高醫「郡都當代」建案 黃小琥、鐵獅玉玲瓏熱力開演

2019-09-09 07:50聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄近期房市交易火熱，據內部部統計，上半年全國住宅開工量大增，年增三成，成為高雄房市回溫的強指標。昨晚位在高醫附近的建案「郡都當代」為增買氣，邀藝人黃小琥、鐵獅玉玲瓏與綜藝樂團表演，現場人潮滿滿，估計約有1500人，買氣搶搶滾，還安排，飲料，豐富美食，免費招待賞屋客人。

高雄醫學大學是南台重要醫療核心，帶動周邊的租屋市場熱絡，加上醫師、護理師等，上萬租屋需求，讓租金逐年攀升。最近就有報導指出，高醫大宿舍房租漲幅高達13%，加上醫學院一讀就是7年，消息一出讓許多家長考慮轉租為買。

「郡都當代」規畫20、25、35坪輕坪數、輕總價，引爆首購、置產客看屋潮，也有許多北市客看準大學宅旁的高投報率，未來增值潛力看漲。

建案位在同盟公園首排，緊鄰知名景點愛河之心也在附近，串聯義享天地和好市多購物商圈，開車只要3到5分鐘，更鄰近捷運紅線後驛站，未來還有捷運黃線的Y8站就在家門旁邊。

「郡都當代」擁有三面臨路與大基地雙重優勢，建商也大手筆打造出比美仁愛帝寶」的挑高巴洛克穹頂門廳，千坪歐式水舞花園，全齡化的休閒會所，包括健身房、閱覽室、瑜珈教室等設施，還規畫4種主題空中花園。

建商邀鐵獅玉玲瓏與綜藝樂團到場表演。記者謝梅芬／攝影
建商邀鐵獅玉玲瓏與綜藝樂團到場表演。記者謝梅芬／攝影
分享
現場人潮滿滿，買氣搶搶滾，還安排，飲料，豐富美食，免費招待賞屋客人。記者謝梅芬／...
現場人潮滿滿，買氣搶搶滾，還安排，飲料，豐富美食，免費招待賞屋客人。記者謝梅芬／攝影
分享
建商邀藝人黃小琥表演，現場人潮滿滿，買氣搶搶滾。記者謝梅芬／攝影
建商邀藝人黃小琥表演，現場人潮滿滿，買氣搶搶滾。記者謝梅芬／攝影
分享
邀鐵獅玉玲瓏與綜藝樂團現場表演。記者謝梅芬／攝影
邀鐵獅玉玲瓏與綜藝樂團現場表演。記者謝梅芬／攝影
分享

捷運高醫
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

高港土開公司 通過摩天輪開發

2019-09-08 23:32

打狗商場違規營業 恐斷水斷電

2019-09-08 23:24

新二代青年訪印尼 攜手創里印染拼

2019-09-08 23:18

「屏安好物」好看又好用

2019-09-08 23:16

治療2年仍手抖？ 中醫調理助她遠離復發噩夢

2019-09-08 22:25

10年來緊急救護案件成長26% 寺廟捐贈救護車讓愛遠傳

2019-09-08 21:43

公部門美學UP！ 美學實用性結合屏東好物超搶手

2019-09-08 17:54

高市開千名職缺 海底撈火鍋、義大開發及家樂福徵才

2019-09-08 17:01

「打狗商場」違規營業 都發局：依法裁罰恐再斷水電

2019-09-08 16:59

屏東警察局長中風住院 徐國勇探視：已完全恢復

2019-09-08 15:29

美濃狗園收容500隻流浪狗 善心團體捐4千公斤飼料

2019-09-08 14:11

每戶5千 台南三聖慈善會秋節發紅包關懷新市120戶弱勢

2019-09-08 13:00

MIT台灣手工斗笠哪裡找？這個社區保留技藝融合新創意

2019-09-08 07:36

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

心疼新住民媽媽打零工籌醫藥費 孝子放棄治療病逝

2019-09-08 16:32

豐原連二天廟會半夜炮聲不停 環保局先開5張罰單

2019-09-08 10:36

近百年荒廢的廟宇一度被傳有鬼 台南今啟動修復

2019-09-08 16:49

台南市府拍「俗男養成記」 黃偉哲另類行銷後壁

2019-09-08 09:08

愛買員林店舊建物要拆了 彰檢新辦公大樓工程將動工

2019-09-08 18:24

豐原廟會連二晚放炮惹眾怒 宮廟：友宮熱情難約束

2019-09-08 12:49

桃園下午2點再生家具搶好康 大小件文創品物超所值

2019-09-08 11:39

治療2年仍手抖？ 中醫調理助她遠離復發噩夢

2019-09-08 22:25

挺民主護台灣醫界大聯盟 現場看板引熱議

2019-09-08 17:41

在國外潛水看魚群美景 在國內她邊游邊向魚兒們道歉

2019-09-08 16:49

這個鄉沒有1家工廠 社造希望持久讓淳樸被看見

2019-09-08 14:16

屏東警察局長中風住院 徐國勇探視：已完全恢復

2019-09-08 15:29

正隆公司60周年 侯友宜和董事長鄭舒云為新地球開箱

2019-09-08 16:54

他從事堆高機工作28年 退休不到3月又重回老本行

2019-09-08 23:33

人亡人情在 「香魚之父」去世9年友人仍收到他的月餅

2019-09-09 07:54

影／北台媽祖文化節圓滿閉幕 外地官員見盛況直呼感動

2019-09-08 23:33

影／情侶戀9周年 萬里水上飛行傘上演浪漫求婚記

2019-09-08 15:29

台東推溫控冷藏豬肉 攤商：保證更新鮮衛生

2019-09-08 13:34

每戶5千 台南三聖慈善會秋節發紅包關懷新市120戶弱勢

2019-09-08 13:00

巡守隊巡邏車老舊 台中市府買24輛汽機車保障巡守安全

2019-09-08 10:50

21國48名交換學生卓蘭大會師 期許成國民外交尖兵

2019-09-08 09:09

影／嘉義縣長翁章梁夫妻擁吻 「用九柑仔店」 熱情開唱

2019-09-09 00:09

參加傳統射箭賽 卑南鄉長：我來賺獎金，大家別贏我

2019-09-08 13:06

反淡北新道路 前北市交通局長濮大威：大眾運輸優先

2019-09-08 22:18

影／皇上妃子古裝戲服全出爐 白河萬里長城路跑話題足

2019-09-08 19:44

桃園國民體育日 邀民眾一起「天天i運動運動i臺灣」

2019-09-08 14:46

10年來緊急救護案件成長26% 寺廟捐贈救護車讓愛遠傳

2019-09-08 21:43

宇辰寢飾席開百桌 雲林千人溫情慶中秋

2019-09-08 17:32

公部門美學UP！ 美學實用性結合屏東好物超搶手

2019-09-08 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top