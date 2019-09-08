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他從事堆高機工作28年 退休不到3月又重回老本行

2019-09-08 23:33聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

60歲張德興從事堆高機操作員28年，今年初退休後，又想回歸老本行，卻因年齡關係無法順利就業，經求助勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心後，輔導員為他開發銀髮友善職缺，轉介至工業公司擔任倉儲人員，工作內容仍是操作堆高機，讓他能發揮專業技術能力，也藉青銀交流，與年輕同事跨世代互助學習，迎接職場新挑戰。

張德興說，今年初退休後，發覺仍有經濟需求，也想重返職場重拾生活重心，他曾到就業中心登記求職想重操舊業，找尋堆高機操作員工作，但後來都沒下文。輔導員得知他想從事熟悉工作，也希望能夠離家近一點，便鎖定其生活圈內尋找堆高機相關職缺，4月終於在一家工業公司找到倉儲人員職缺，由於該職務是跟高職建教生一同合作，經積極推薦，張德興獲得雇用。

「與年輕同事共事，做事更有效率，心境上也變得年輕有活力！」，張德興說，工作過程中，從建教生身上學到有效率掃描條碼，他則可發揮年紀與職場資歷優勢，讓年輕同事學習得宜的職場應對，以及認真負責的做事態度。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，南區銀髮中心提供銀髮人才運用服務，協助銀髮人士重現勞動價值、提升工作表現，有意願重返職場的銀髮人士，或是有意願聘用銀髮人才的企業，可洽詢電話07-2222778。

60歲的張德興從堆高機操作員退休後，在勞動部南區銀髮中心協助下重回老本行，得以繼...
60歲的張德興從堆高機操作員退休後，在勞動部南區銀髮中心協助下重回老本行，得以繼續發揮堆高機專業技能。圖／勞動部高屏澎東分署提供
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