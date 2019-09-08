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治療2年仍手抖？ 中醫調理助她遠離復發噩夢

2019-09-08 22:25聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

40歲林小姐因產後血虛、情緒抑鬱，發生甲狀腺機能亢進（簡稱甲亢），出現怕熱、脖子腫、手抖、出汗、心悸等症狀，就醫服藥治療2年，仍反覆發作，加上藥物副作用，皮膚發癢起疹，肝功能指數也偏高，醫師建議她開刀切除甲狀腺，但林女擔憂術後副作用，轉向中醫求助，經數月調理，症狀逐漸減緩，西藥停藥後追蹤2年，甲狀腺功能仍維持正常。

收治病患的高雄市立聯合醫院中醫科主治醫師洪偉君表示，從臨床治療經驗，雖尚未找出針對甲亢的中醫藥物，不過在初期就依患者體質搭配中醫治療，臨床症狀及檢驗數值可持續好轉，讓西藥逐步減藥，中醫鞏固療效，達到不再復發並根治的目的。尤其是反覆發作的甲亢患者個案，代表抗甲狀腺藥物（ATDs）暫時抑制亢進，但體內自癒能力並未恢復，更適合中西藥同步治療。

洪偉君說，甲亢是常見內分泌疾病，遺傳、緊張情緒、妊娠等都可能誘發疾病，西醫治療以抗甲狀腺藥物（ATDs）為主，抑制甲狀腺素生成，半數患者2年內緩解並逐步停藥，但仍有4、5成患者復發，甚至長期服藥，產生皮膚起疹、腸胃不適、關節痠痛、肝功能異常等副作用。其他治療方式包括手術及放射碘治療，但可能造成神經損傷、副甲狀腺傷害、甲狀腺機能永久低下後遺症。

高市聯醫院長張宏泰表示，在治療甲亢患者時，須依據性別及年齡差異進行個別化治療，聯醫透過中西醫搭配治療甲亢患者，已建立一定特色，讓患者生活品質提升，重拾正常生活。

高雄市立聯合醫院中醫科主治醫師洪偉君（左）依甲亢患者體質進行中藥調理，中西合併治...
高雄市立聯合醫院中醫科主治醫師洪偉君（左）依甲亢患者體質進行中藥調理，中西合併治療雙管齊下，讓患者逐步減藥，甚至不再復發，大幅提升生活品質。記者蔡容喬／攝影
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甲狀腺機能亢進患者中醫
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