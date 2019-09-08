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美濃圖書館增添藝術感 學生念書可欣賞染拼作品

2019-09-08 18:15聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市美濃一群新二代與在地青少年組團參訪印尼，參訪團成員將美濃藍染技法帶往印尼，眾人參加印尼Batik（蠟染）工藝坊，兩地成員交流染布技法，歷經2周時間，雙方共同創作多幅作品，「里印染拼」成果展即日起在美濃圖書館展出，今天舉行開展儀式。

美濃愛鄉協進會執行「2019客庄南向國際交流計畫」，去年與今年，甄選多名新住民第二代與在地青少年跨國交流，團員上月前往印尼，主要參與Batik工藝教室共同創作，並在當地華人協助下訪問印尼的客家華人。

2周參訪行程結束，6名成員帶回豐碩成果，今天上午，美濃愛鄉在美濃圖書分館舉辦成果發表會，行政院客委會主委李永得、立委邱議瑩等人出席，團員與印尼瑪埌大學教授鄭運福等人分享交流心得。

團隊成員說，在印尼訪問中發現，印尼的客家華人大多是第二代或第三代，過去的政治局勢導致客語流失，後代對於先人顛沛流離感到無奈，不過也對華人可以在異鄉安身立命感到知足。

美濃愛鄉指出，Batik在印尼可解釋為衣服形式、傳統花色及蠟染技法，參訪團將客家藍染技法帶去印尼交流，兩地團員合力創作，以美濃里山與印尼地景當主題，完成後取名為「里印染拼」，交流作品在美濃圖書分館2樓展至9月22日結束。

高市美濃青少年前往印尼參訪，台印兩地共同創作的染拼作品在美濃圖書分館展示，陪伴美...
高市美濃青少年前往印尼參訪，台印兩地共同創作的染拼作品在美濃圖書分館展示，陪伴美濃學子讀書。記者徐白櫻／攝影
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高市美濃青少年前往印尼參訪，兩地共同創作的染拼作品在美濃圖書分館展示，團員與地方...
高市美濃青少年前往印尼參訪，兩地共同創作的染拼作品在美濃圖書分館展示，團員與地方人士穿著印尼傳統服飾與客家藍衫參加開幕式。記者徐白櫻／翻攝
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印尼美濃
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