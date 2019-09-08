美濃圖書館增添藝術感 學生念書可欣賞染拼作品

2019-09-08 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市美濃一群新二代與在地青少年組團參訪印尼，參訪團成員將美濃藍染技法帶往印尼，眾人參加印尼Batik（蠟染）工藝坊，兩地成員交流染布技法，歷經2周時間，雙方共同創作多幅作品，「里印染拼」成果展即日起在美濃圖書館展出，今天舉行開展儀式。

美濃愛鄉協進會執行「2019客庄南向國際交流計畫」，去年與今年，甄選多名新住民第二代與在地青少年跨國交流，團員上月前往印尼，主要參與Batik工藝教室共同創作，並在當地華人協助下訪問印尼的客家華人。

2周參訪行程結束，6名成員帶回豐碩成果，今天上午，美濃愛鄉在美濃圖書分館舉辦成果發表會，行政院客委會主委李永得、立委邱議瑩等人出席，團員與印尼瑪埌大學教授鄭運福等人分享交流心得。

團隊成員說，在印尼訪問中發現，印尼的客家華人大多是第二代或第三代，過去的政治局勢導致客語流失，後代對於先人顛沛流離感到無奈，不過也對華人可以在異鄉安身立命感到知足。