公部門美學UP！ 美學實用性結合屏東好物超搶手

2019-09-08 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣政府近日出版的旅遊手冊，文青感十足討論度極高，也讓「公部門美學」成為熱門話題。而屏縣府去年自創的「屏安好物」，為專門送給外賓的伴手禮，把屏東意象和實用性進行結合，有琉璃珠攪拌棒、恆春城門膠帶台、斜張橋藍芽音響、鵝鑾鼻燈塔削鉛筆機等一系禮品，不只精美又實用，目前已送出上千套，不過，縣府表示這款「屏安好物」在市面上買不到。

屏縣府日前出版的旅遊書，一套6本依「山」、「海」、「米食」、「甜點」、「閱讀」、「咖啡」等主題，以不同底色區分，封面上有著手繪感插圖，文青感十足顛覆民眾對官方印製旅遊手冊的印象，獲得好評。而去年設計開發的「屏安好物」，也特別融入屏東意象，比起以往送出昂貴的擺件，主打高實用性。

像木製迷你版斜張橋是屏東縣重要門戶地標，橋下的藍色藍芽喇叭組，則象徵高屏溪。而模擬漁夫拋撒漁網的公仔濾茶器，「漁網」更與閩南語諧音「希望」相似，別具意義。而濃濃原民風味的手工琉璃珠攪拌棒、客家藍衫點綴的馬克杯，以及鵝鑾鼻燈塔的削鉛筆器，擺在辦公桌上不僅實用，也讓人一眼就能想到屏東。

「讓人有感最重要」屏縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，公部門總給人冷衙門的生硬感覺，但縣府希望給外界不同思維，所有政策以「人」為出發點，美學這件事也是一樣。黃建嘉說，客製化設計的「屏安好物」，以木質材料為主的禮品，相當費工，每套成本也超過千元，「屏安好物」在市面完全找不到，主要用來送給外賓，沒有對外販售。