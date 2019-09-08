高市開千名職缺 海底撈火鍋、義大開發及家樂福徵才

2019-09-08 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市勞工局本周舉辦5場徵才，共有31家廠商釋出千名以上職缺，包括海底撈火鍋、義大開發及家樂福等大舉徵才，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )，或電洽07-733-0823轉408。

勞工局表示，9日（周一）下午1點30分到4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）邀請「海底撈火鍋」到站專案徵才，該公司持續在全台拓點，為因應高雄展店人力需求，提供60名內外場餐飲服務員職缺，月薪31K起。

10日（周二）上午9點30分到11點在高市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），由復華機械徵操作工9人、俊鼎機械廠操作工110人，海光企業徵操作工113人，協勝發鋼鐵廠徵操作工18人，龍慶鋼鐵企業徵操作工19人。

同天下午2點30到4點在加昌里活動中心（高雄市楠梓區壽民路16巷16號，07-3609521），信實保全徵機械維護保養員25人、檢查測試員5人，來來超商門市服務人員2人、門市兼職服務人員3人，日安環保工程徵清潔員10人，高市不老天使守護協會徵護士10人、居服員10人，義大開發公司客服人員4人、服務人員25人、安全服務人員2人、清潔人員1人、百貨車場管理員1人、工讀生30人，統聯客運徵站務人員3人、國道駕駛20人、市區公車駕駛10人。

11日（周三）上午9點到12點30分在大寮區公所3樓禮堂（高雄市大寮區鳳林三路492號，07-6466185）舉辦聯合徵才，邀請台郡科技、台陽電、焺有節能科、鼎基先進材料、士興科技、三商家購、欣雄天然氣、義大汽車客運、天鷹保全、統一精工等18家廠商，開出「工程師、廚師、市區公車駕駛長、儲備店長、儲備幹部、業務人員、技術員、操作員、駕駛員、安管員」等411個優質職缺，平均薪資達28K以上。