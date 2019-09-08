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北北基大雨特報 吳德榮：留意本周熱帶擾動發展

MIT台灣手工斗笠哪裡找？這個社區保留技藝融合新創意

2019-09-08 07:36聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

早年斗笠是農民下田耕種時遮陽的利器之一，最近因進口多，台灣本土製的斗笠已少見，高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，昨天社區舉辦斗笠紀錄片首映分享，見證早年風光，也把斗笠的精神融入文創品，重燃新生命力

「以前，漯底1年至少要出60萬頂斗笠，我們的頂厝斗笠手工好又耐用，常有廠商搶著來收購！」彌陀區漯底社區總幹事李秀金懷念地說，現在的斗笠大多來自東南亞或中國大陸竹製斗笠，在這之前，台灣手工斗笠的最大批發區就在台南關廟，許多漯底社區居民就到台南工作。

在地耆老回憶，天未亮，就騎著摩托車從凹底（漯底古稱）到關廟，載回2000頂斗笠，100頂才賺5塊，後來，為提高當地居民收入，引進斗笠編製技術，成為當時家家戶戶最興盛的副業。

後來，農漁村人口逐漸外移，加上中國大陸及東南亞的竹製斗笠以低價進口，斗笠雖品質好，耐用度高，卻也經不住市場競爭而逐漸沒落。

漯底社區理事長孫一清與總幹事李秀金，帶領社區志工逐戶拜訪當地耆老，用鏡頭記錄傳統斗笠的編織方法，看著記錄片中的耆老手指翻飛，將雜亂無章的竹條，逐漸塑型成斗笠的模樣，令人嘆為觀止。

近幾年來，又將文創與斗笠相互結合，製作小巧的吊飾、燈罩及其他文創商品。

漯底社區理事長孫一清說，透過專家學者的協助，讓傳統與現代碰撞出更多火花，未來將會舉辦農村深度體驗活動，用導覽說出當地故事，用斗笠DIY呈現當年盛況。

高雄市農業局說，彌陀漯底社區通過農村再生計畫核定後，動員志工投入社區發展，除了將已經沒落的斗笠編織產業，發展成農村體驗中的手作課程外，結合社區內的創意資源，將在地古傳手藝，融入現代設計概念，成為發展斗笠文創產業的立基。

高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，近年除紀錄傳統斗笠編制方法，也將斗笠結合...
高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，近年除紀錄傳統斗笠編制方法，也將斗笠結合文創，成為可愛的飾品。記者謝梅芬／攝影
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高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，近年將文創與斗笠相互結合，製作出精緻小巧...
高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，近年將文創與斗笠相互結合，製作出精緻小巧的吊飾、燈罩。記者謝梅芬／攝影
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高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，近年將文創與斗笠結合，製作精緻小巧的吊飾...
高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，近年將文創與斗笠結合，製作精緻小巧的吊飾、燈罩及其他文創商品，承載著漯底百年斗笠的風光。記者謝梅芬／攝影
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高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，近年將文創與斗笠相互結合，製作出精緻小巧...
高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，近年將文創與斗笠相互結合，製作出精緻小巧的吊飾、燈罩及其他文創商品，承載著漯底百年斗笠的風光。記者謝梅芬／翻攝
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高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，近年將文創與斗笠相互結合，製作出精緻小巧...
高雄市彌陀漯底社區早年手工編制斗笠興盛，近年將文創與斗笠相互結合，製作出精緻小巧的吊飾、燈罩及其他文創商品，承載著漯底百年斗笠的風光。記者謝梅芬／翻攝
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