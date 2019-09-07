農村社區攜手高雄大遠百 小農市集登場

2019-09-07 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市農業局與農村社區攜手高雄大遠百，9月7日、8日推出「小農市集」，邀美濃區瀰濃社區推出美濃特色物產，有產地新鮮急送的野蓮、檸檬，及特色加工品鳳梨醬、豆腐乳、蔥油酥、手工麻糬、冬瓜檸檬等，其中更帶來難得一見的瀰濃黑人蔘(老蘿蔔)。

老蘿蔔是利用美濃特產白玉蘿蔔天然日曬一個月再放入甕裡發酵3年，100斤白玉蘿蔔只能製出8斤老蘿蔔，是最天然的調味料，首次在百貨公司販售，吸引不少民眾的目光。

社區首日業績強強滾，有顧客一次購買美濃野蓮、蔥油酥、老蘿蔔、客家麻糬4名產，直呼划算，不用大老遠跑到鄉下，就可買到夢寐以求的農產品。

未來，農業局仍將媒介更多具特色社區及其農產品，為社區及小農開拓多元行銷通路。

高雄大遠百副店長陳建宏說，公司支持在地農業，今年適逢遠東集團70周年慶，更擴大辦理綠色農業活動，與市府農業局、美濃區瀰濃社區推出「小農市集」，讓住在都市的民眾可以就近採購新鮮農特產品。