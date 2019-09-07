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農村社區攜手高雄大遠百 小農市集登場

2019-09-07 23:35聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市農業局與農村社區攜手高雄大遠百，9月7日、8日推出「小農市集」，邀美濃區瀰濃社區推出美濃特色物產，有產地新鮮急送的野蓮、檸檬，及特色加工品鳳梨醬、豆腐乳、蔥油酥、手工麻糬、冬瓜檸檬等，其中更帶來難得一見的瀰濃黑人蔘(老蘿蔔)。

老蘿蔔是利用美濃特產白玉蘿蔔天然日曬一個月再放入甕裡發酵3年，100斤白玉蘿蔔只能製出8斤老蘿蔔，是最天然的調味料，首次在百貨公司販售，吸引不少民眾的目光。

社區首日業績強強滾，有顧客一次購買美濃野蓮、蔥油酥、老蘿蔔、客家麻糬4名產，直呼划算，不用大老遠跑到鄉下，就可買到夢寐以求的農產品。

未來，農業局仍將媒介更多具特色社區及其農產品，為社區及小農開拓多元行銷通路。

高雄大遠百副店長陳建宏說，公司支持在地農業，今年適逢遠東集團70周年慶，更擴大辦理綠色農業活動，與市府農業局、美濃區瀰濃社區推出「小農市集」，讓住在都市的民眾可以就近採購新鮮農特產品。

農業局吳芳銘局長表示，美濃地區物產豐富，這次媒介社區與大遠百的小農市集，讓社區生產者直接面對消費者，消費者可以享受更優惠的價格，也對孕育農產的農村土地多一分的關心與認同。

高雄市農業局與農村社區攜手高雄大遠百，9月7日、8日推出「小農市集」。圖／高雄市...
高雄市農業局與農村社區攜手高雄大遠百，9月7日、8日推出「小農市集」。圖／高雄市農業局提供
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首日業績強強滾，有美濃著名的蔥油酥、老蘿蔔等。圖／高雄市農業局提供　
首日業績強強滾，有美濃著名的蔥油酥、老蘿蔔等。圖／高雄市農業局提供　
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難得一見的瀰濃黑人蔘（老蘿蔔），利用美濃特產白玉蘿蔔天然日曬一個月再放入甕裡發酵...
難得一見的瀰濃黑人蔘（老蘿蔔），利用美濃特產白玉蘿蔔天然日曬一個月再放入甕裡發酵3年，100斤白玉蘿蔔只能製出8斤老蘿蔔，是最天然的調味料，首次在百貨公司販售，吸引不少民眾的目光。圖／高雄市農業局提供　
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高雄美濃區瀰濃社區推出美濃特色物產，有產地新鮮急送的野蓮、檸檬，及特色加工品鳳梨...
高雄美濃區瀰濃社區推出美濃特色物產，有產地新鮮急送的野蓮、檸檬，及特色加工品鳳梨醬、豆腐乳、蔥油酥。圖／高雄市農業局提供　
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美濃周年慶
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