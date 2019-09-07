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王漢志急診室施暴致歉 去留長官決定

2019-09-07 22:55中央社 金門縣7日電

急診室施暴的金門衛生局長王漢志晚間表示，現在只關心哥哥病情，自己去留由長官決定。金門醫院肯定王漢志勇於認錯，但表示後續處理還是須依標準程序進行。

王漢志晚上9時多到衛生福利部金門醫院向陳姓醫師道歉，院方表示，陳醫師可以感受到王漢志的歉意，院方也肯定陳醫師有接受道歉的雅量。不過，院方表示，由於這件事是公訴罪，已進入司法程序，該走的程序還是要走完。

衛生局長對醫師施暴消息傳出後，金門縣政府十分關切，縣長楊鎮浯重申對醫療暴力的「零容忍」；秘書長陳朝金傍晚表示，縣府9日會召開考績委員會，由委員會共識決處理，給與當事人應有的懲戒。陳朝金強調依法行政，「王局長應該會知所進退」。

對此，王漢志表示，決定權在長官，會依長官的意思做；至於是否主動請辭，他說，65歲的哥哥病況危急，已出現敗血症情形，現在只關心哥哥的病情，暫時不去想自己的去留。

對於王漢志的行為，衛生褔利部醫院管理委員會執行長王必勝獲報後，支持院方的處理程序，並指示院方對受害醫師和保全人員給予慰問。王必勝也重申，醫管會對醫療和急診「零容忍」的態度。

王漢志的哥哥昨晚因膽道閉鎖發燒送醫急診，餐宴酒後的王漢志趕赴醫院，由於哥哥告知等待多時都沒有醫師前來處理，因而引發衝突。

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