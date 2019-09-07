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曾被審計室點名空車率高 屏東小黃公車升級版變熱門

2019-09-07 19:19聯合報 記者潘欣中╱即時報導

為提升無公車行駛偏遠地區的交通便利性，去年在屏東市外圍村里推5條「小黃公車服務」路線，實施1年下來被審計室點名空車率太高，縣府檢討後本月初起推出升級版服務，在強化車輛辨識度、加設站點、彈性停靠外，還運用第一線司機提供的意見，展現「小黃」的機動性與貼心便民，成為行動不便長者行的好幫手，車資仍是每次10元，一周下來，使用率明顯提升。

縣府去年2月起在屏東市郊推出「公車式小黃」，包括大洲、玉成、大湖、老潭頭、崙上等5條路線，每次搭乘僅需10元，行經沒有公車到達的社區，原以為對長輩出門是一大便利，沒想到除了大洲線的載客量較高外，其餘路線的搭乘率都偏低；縣府檢討發現，小黃公車車資雖便宜，缺點是要等車，有人覺得不如自己騎機車方便，且定時定點上下，對行動不便的長者不方便，應該更貼心。

縣府檢討後，9月起推出全新車輛服務4條路線，分別為「701大洲線」、「702玉成線」、「703大湖線」、「705老崙線」，並與村里長共同會勘後，於705老崙線增設3座屋站、長治衛生所及單座屋站，各路線以長者日常需求為出發，串連社區長照關懷據點、里民活動中心及廟埕，並通往市區醫院、縣府及屏東車站，停靠也有彈性，對行動不便者更貼心。

「老人家臉上的笑容變多了，生活也變得更精采多姿！」屏東市前進里里長王泰益說，該里人口約3700人，年長、行動不便的弱勢者近650人，加上年輕人白天多在外工作，高齡長輩不想成為家人的負擔，身體病痛多隱忍不說，也捨不得花錢搭車，往往小病拖成大病，想去大市場採買或到市區逛街，也是勞師動眾；有了貼心小黃巴士，外出變得簡單多了。

運輸業者捷乘公司營運長陳順祿說，每天都會要求第一線司機回饋意見，在不偏差太遠、不要延誤接下來的站點發車時間為前提下，盡量滿足乘客的需求，將「貼心」做到最極致。 4條小黃公車路線週一至週五每日營運10班次，週六營運6班次，民眾可至縣府交通旅遊處官網或洽捷乘車隊服務電話07-5538599查詢。

屏東推出「小黃公車服務」路線，曾被審計室點名空車率太高，縣府檢討後本月初起推出升...
屏東推出「小黃公車服務」路線，曾被審計室點名空車率太高，縣府檢討後本月初起推出升級版服務，彈性停靠和司機貼心服務，一周下來，使用率明顯提升。圖／屏東縣政府提供
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