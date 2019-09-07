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另類的墾丁海洋健康總體檢 後壁湖淨灘結果讓人皺眉

2019-09-07 18:15聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣潛水中心連續11年在墾丁後壁湖發起「海洋清潔日」淨海淨灘，150名參與者今天藉由淨灘一併檢視政府實施擴大限塑的效益；發起人陳錡恩說，這也是另類的「海洋年度健康總體檢」，撿拾的垃圾仍以塑膠類占大宗，光靠「事後回收」力量單薄，難以去除危害海洋環境的垃圾，希望藉由生活化的淨灘，提醒垃圾從源頭減量，並力挺限塑政策。

「海洋是大家的，任何人都有保護的它的義務和責任務！」38歲陳錡恩11年前接手父親在墾丁開設的台灣潛水中心，他說，除要求員工帶潛客下海時，順手淨海和淨灘，還發起年度大型「海洋清潔日」淨海淨灘活動，事後一定對撿拾的海洋垃圾做分類並紀錄，讓淨灘日常化外，也讓公部門了解海域的垃圾特性，供未來的經營管理參考。

他說，台灣潛水今年春天和海漂電台合作，走遍恆春半島11個沙灘，合計1037人淨灘，撿回3.8公噸重垃圾，其中塑膠碎片多達2萬5222個、寶特瓶5152個、塑膠吸管2144支、菸蒂7912根，遊憩沙灘的人為垃圾尤多，今年政府擴大限制塑膠袋政策實施1年半、4大場所禁用塑膠吸管將屆滿2個月，對海洋的汙染是否壓力減輕，剛好藉淨灘活動一併檢視。

他說，今天淨灘的墾丁後壁湖海域遊憩區是潛水勝地，在撿拾近百公斤垃圾中，塑膠瓶蓋、塑膠吸管、 外帶飲料杯、免洗餐具和保麗龍等占了大宗，甚至有針筒遺留在海洋，這些都是海洋生物的威脅，另有少量的漁網與繩子；證實人為垃圾對海洋的威脅並未減輕，更突顯從源頭減量和實施限塑政策的重要性。

另個讓人憂心的是，遊憩沙灘的菸蒂數量簡直多到離譜，陳錡恩說，在高人氣的南灣和白砂遊憩沙灘，一次淨灘就能清出上千根菸蒂，雖在岸邊設有吸菸區，但根本沒人重視，有人以為菸蒂會自然分解，其實分解的時間很漫長，有害化學物質會危害海洋生物，為了自然環境和公眾健康，呼籲吸菸者勿亂丟菸蒂或隨身帶迷你熄菸袋。

台灣潛水中心連續11年在墾丁後壁湖沙灘發起「海洋清潔日」淨海淨灘，150名參與者...
台灣潛水中心連續11年在墾丁後壁湖沙灘發起「海洋清潔日」淨海淨灘，150名參與者今天藉由淨灘為墾丁海洋做健康總體檢，一併檢視政府實施擴大限塑政策的效益。記者潘欣中／翻攝
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台灣潛水中心連續11年在墾丁後壁湖沙灘發起「海洋清潔日」淨海淨灘，150名參與者...
台灣潛水中心連續11年在墾丁後壁湖沙灘發起「海洋清潔日」淨海淨灘，150名參與者今天藉由淨灘為墾丁海洋做健康總體檢，一併檢視政府實施擴大限塑政策的效益。記者潘欣中／翻攝
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台灣潛水中心連續11年在墾丁後壁湖沙灘發起「海洋清潔日」淨海淨灘，150名參與者...
台灣潛水中心連續11年在墾丁後壁湖沙灘發起「海洋清潔日」淨海淨灘，150名參與者今天藉由淨灘為墾丁海洋做健康總體檢，一併檢視政府實施擴大限塑政策的效益，垃圾分類時發現人為垃圾占了大宗。記者潘欣中／翻攝
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淨灘沙灘吸管
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