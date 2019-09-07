「湯姆熊」揪「企鵝 」 前進偏鄉部落送歡樂

2019-09-07 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



去年投入偏鄉國小巡迴服務的湯姆熊企業志工隊，今年擴大結合企鵝娛樂企業等志工友隊組成「公益大聯盟」，攜手下鄉送愛。這支聯合志工隊搭配中秋佳節，近日遠赴高雄六龜等小學進行公益教學，讓資源相對匱乏的偏鄉小孩在造型氣球及精彩魔術演出中歡樂交流。

「湯姆熊歡樂世界」是國內遊戲機台知名品牌，產品據點遍及海峽兩岸，旗下志工隊也發展蓬勃，去年才首度辦理15所偏鄉國小巡迴服務，今年則結合企鵝娛樂企業志工隊、樂式婚禮企業志工隊、瞇瞇眼攝影工作坊等單位，計畫巡迴25所偏鄉部落學校，把兼具歡樂與創意的學習模式推廣到台灣各地。

湯姆熊企業志工隊長黃美娟表示，志工隊去年成軍，下鄉關懷才發現偏鄉孩子們因為教育資源失衡，文化刺激不足，才藝美育的發展相對弱化。為此志工隊招募大專院校學生加入服務陣容，充當兒童才藝導師，試圖提昇偏鄉兒童學習藝術興趣，今年更結合志工友隊擴大服務能量。

企鵝娛樂企業負責人曾定國，國內少數兼具造型氣球與魔術技能的能手，被喻為氣球魔法師，工作之餘也常下鄉義演，這次應湯姆熊邀約加入聯合志工隊，十分樂見公益力量匯流。