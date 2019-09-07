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高雄市祖父母節頒「祖孫金像獎」 10組親子三代一個樣

2019-09-07 14:42聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市教育局今天在科學工藝博物館舉辦父母節慶祝活動及頒獎典禮，10組親子超級像獲選「祖孫金像獎」。前鎮心心幼兒園小朋友汪恩豪，媽媽生他的過程幾度面臨危險，爺爺汪傳道不斷為他祝福與禱告，祖孫臉上燦爛的笑容像一個模子刻出來的。前金國小學童王星斐，與媽媽朱珣甄、外婆陳鵑鵑有張非常相像的五官，祖孫一起搭公車、吃冰淇淋，是一家人是最甜蜜的時刻。

高雄市教育局副局長黃盟惠頒表示，希望透過祖父母節活動，讓鄉下地區的祖父母和孫子女一同搭乘遊覽車，到科工館歡度祖父母節，讓孩子從小培養敬老、親老的品格，重視家庭世代關係，落實傳統核心價值家庭倫理與品德教育，珍惜與家人相聚的時光。

活動現場特別精心設計全家皆能參與的闖關卡「全家LINE闖關」、「阿公阿嬤憶起拍照」、「祖孫闖關趣-i存款」、「愛的默契」等共計10個祖孫互動關卡，收集6個戳章後，可免費領取精美獎品。

「祖孫金像獎」獎項由各校園推薦對祖父母感謝的情感與祖孫相片相似度的作品，再由教育局選出金像獎10名與佳作19名、入選獎21名。獲得祖孫金像獎的分別是：樹德家商楊善合、民族國中何欣霓、南安國小張甯、前金國小王星斐、中山國小陳嬡瑢、桂林國小郭奕岑、內惟國小丁宥琪、橋頭國小楊馥綸、橋頭國小張宸榕、前鎮心心幼兒園汪恩豪等，教育局特別準備了客製化祖孫三代公仔與獎狀。

樹德家商學生楊善合、外婆謝秀麗、媽媽謝佳育祖孫三代，長像有如一個模子刻出來，尤其眼睛超像，祖孫關係親密好像姐妹。成長在單親家庭，楊善合從小就是外婆帶大，她善解人意、懂事乖巧，三人最常一起繪畫與做手工藝，將回憶織在彼此心裡，

民族國中學生何欣霓與阿公、爸爸也很像，好學的阿公雖然已經60幾歲，仍努力取得碩士學位，讓她更覺要努力向父祖兩人看齊。何欣霓說，最大的快樂就與阿公一起放學回家的時刻，一路上阿公的關懷與開導，讓自己在成長路上充滿著無限的能量。

高雄市教育局在科學工藝博物館舉辦父母節慶祝活動及頒獎典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局在科學工藝博物館舉辦父母節慶祝活動及頒獎典禮。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局在科學工藝博物館舉辦父母節慶祝活動及頒獎典禮。
高雄市教育局在科學工藝博物館舉辦父母節慶祝活動及頒獎典禮。
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高雄市教育局在科學工藝博物館舉辦父母節慶祝活動及頒獎典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局在科學工藝博物館舉辦父母節慶祝活動及頒獎典禮。記者徐如宜／攝影
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前鎮心心幼兒園小朋友汪恩豪（中）與爺爺（左）、爸爸（右）三人情誼深厚，笑起來一樣...
前鎮心心幼兒園小朋友汪恩豪（中）與爺爺（左）、爸爸（右）三人情誼深厚，笑起來一樣燦爛，獲頒「祖孫金像獎」。記者徐如宜／攝影
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教育局幼兒園
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