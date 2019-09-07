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台糖街家樂福店徵才24K起跳 需人135卻吸引近千人應徵

2019-09-07 14:38聯合報 記者潘欣中╱即時報導

家樂福承接屏東巿台糖街原台糖量販店賣場，因應12月開幕之需，急需各主管及賣場營運人員等，初步估計約135人，月薪24000元起，月休8至10天，透過勞委會職訓局屏東就業中心協助辦理徵才，沒想到湧入近千人到場，讓家樂福人資主管當場傻眼，臨時徵調多組面試人員，在下午1時完成面試；屏東就業中心說，時逢畢業季且家樂福工作穩定，吸引社會新鮮人和想轉職或返鄉工作的屏東人應徵，但應徵超乎預期實在太多。

屏東就業中心主任翁素足說，這次廠商徵才人數上百人，因應地緣關係所以找到屏東市公所禮堂，訂上午9時至下午1時止，但是上午8時不到，公所四周即湧入等候民眾，才受理2小時人數就已達5百多人，之後還有人潮湧入及排隊，廠商雖然有意控管人數，但是站在政府輔導就業立場，希望所有渴望就業並來到現場登記者，都有應徵的就業機會，請家樂福臨時徵調多組面試人員到場。

家樂福南區人資經理諸茉莉說，公司因承接台糖街原台糖量販店賣場，定12月開幕，急需各主管及賣場相關營運人員，初估約需135人，月薪2萬4000元起，月休8至10天，透過勞委會職訓局屏東就業中心協助辦理徵才；感謝屏東市公所提供好場地，但沒想到應徵者實在太踴躍，為了因應不斷湧入的應徵人潮，臨時調派增設多組面試人員到場，在下午1時前全部面試完畢。

屏東市長林恊松上午出席完清潔隊登革熱宣導活動後，目睹大批人潮進入市公所禮堂，特定前往徵才會場瞭解狀況，得知需才135人，卻來了近千人應徵，也嚇了一跳，他為應徵者加油打氣，發現不少是想返鄉就業的市民，也有今年才畢業投入職場的社會新鮮人，他一一給予祝福。

家樂福承接台糖街原台糖量販店賣場，因應12月開幕之需，需求135人，今天在屏東市...
家樂福承接台糖街原台糖量販店賣場，因應12月開幕之需，需求135人，今天在屏東市公所禮堂辦理徵才，沒想到湧入近千人到場。圖／屏東市公所提供
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家樂福承接台糖街原台糖量販店賣場，因應12月開幕之需，需求135人，今天在屏東市...
家樂福承接台糖街原台糖量販店賣場，因應12月開幕之需，需求135人，今天在屏東市公所禮堂辦理徵才，沒想到湧現近千人到場應徵。圖／屏東市公所提供
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屏東面試家樂福
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