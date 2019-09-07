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影／開學大禮包溫暖偏鄉孩子 元大連5年送愛南台灣

2019-09-07 13:06聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

元大金控及元大文教基金會每年在開學日前後都會邀偏鄉學生出遊、送大禮包。今天一早，來自嘉義、台南、屏東及高雄的偏鄉222名學童齊聚高雄國立科學工藝博物館，在82名志工陪同下暢遊科工館，也領到大禮包。

「你看!我的鞋子真好看」、「我好喜歡這件衣服」，孩子們迫不及待要和同學分享拆禮物的喜悅。大禮包有運動外套、運動褲、加運動鞋，許多小朋友拿到新的運動服都很高興。

在這次受邀單位中，高雄市杉林國小是未滿50人的偏鄉小校，資源相對不足，學校「太鼓隊」勤奮練習，連續兩年獲全國冠軍，校內的新住民同學把家庭故事記錄成冊，贈送高雄市圖總館，將偏鄉孩童對土地的愛分享給每位市民。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，「元大幸福日」是元大志工最期待的活動之一，今天參加的82名元大志工，不僅有高雄當地的同仁家屬，更有不少是中、北部來參與活動。

今年新加入16名生力軍，其中有4位是30歲不到的年輕新血，有更多追著「幸福日」全省跑透透的資深鐵粉志工，有6位志工自掏腰包搭車與住宿，遠從台北南下高雄服務。

還有7位曾獲「元大輔大夢想起飛」與「元大優秀人才獎學金計畫」獎助的「元大寶寶」加入志工行列，他們是曾受過元大幫助的青年，學齡從高中到碩士都有，大家一同為公益付出，讓幸福持續傳承。

在志工的陪伴下，學童逐一完成每道關卡，其中有道關卡是體驗颱風的恐怖，看到土石流帶來的影響，包括建築物倒塌與地表變形，孩子認識颱風的原理、複合型災害，了解平常要做好防颱措施，災害損失才可減少。接著到3D立體電影院欣賞跟狗有關的電影。

元大金控及元大文教基金會每年在開學日前後都會邀偏鄉學生出遊、送大禮包，今天一早，...
元大金控及元大文教基金會每年在開學日前後都會邀偏鄉學生出遊、送大禮包，今天一早，來自嘉義、台南、屏東及高雄的偏鄉222名學童齊聚在高雄，在82名志工陪同下暢遊科工館。記者謝梅芬／攝影
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偏鄉電影
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