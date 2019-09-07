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恆春半島雨量冠全台 低窪區短暫積水

2019-09-07 10:50中央社 屏東縣7日電

南部地區今天凌晨受低壓帶影響，屏東縣滿州鄉和恆春鎮下起瞬間暴雨，導致低漥區短暫積水，甚至有民眾受困車內，直到清晨6時許雨停，積水退去。

根據中央氣象局資料，滿州鄉截至上午9時，累積雨量158毫米冠全台，恆春鎮153毫米全台第2。

瞬間暴雨讓恆春低窪區的省北路和湖內路積水約一個輪胎高，一度傳出車子受困，通報消防隊協助脫困。

恆春氣象站表示，恆春半島今天都有機會下豪雨。

恆春暴雨屏東縣
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