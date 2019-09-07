2019高雄水陸戲獅甲冠軍獎金40萬元 早鳥票6折優惠

2019-09-07 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



世界最高額獅王獎金，就在高雄戲獅甲！兩年一次的「高雄水陸戲獅甲」競賽將於11月16日、17日，在高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋飛躍登場，來自各國8支隊伍爭霸本屆獅王盟主。即日起至10月13日早鳥票6折優惠，限時限量於年代售票開賣，最低票價不折扣。為了呈現南國特有豐富的民俗文化饗宴，現場將特別安排「九天民俗技藝團」以磅礡氣勢介紹台灣陣頭藝術文化。

高雄市歷史博物館表示，高雄戲獅甲已不單單是活動的名稱，而是文化傳承的一部分。曾是台灣最早工業園區的戲獅甲地區，也就是現在前鎮廣濟宮一帶，傳承歷史悠長的戲獅文化，經過多年深根，已成為注目國際賽事。

今年戲獅甲迎來世界獅王前三甲首聚同台競技與各地獅王，一同在高樁上挑戰無畏前行奮力而起的體能、精神與穩定度。本次參賽獅隊來自馬來西亞、香港、新加坡、中國大陸及台灣，包括基隆長興呂師父龍獅團、台灣培德龍獅團、高雄兩廣龍獅戰鼓團、馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、中國比麟堂龍獅團、馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團、新加坡藝威體育會、潤福堂（香港）國術龍獅總會。各國獅隊好手歷經兩年的整備磨練，將在賽事中精采呈現，11月16日在高雄市立國際游泳池、11月17日於高雄巨蛋決賽，兩天賽事成績加總最高分者為總冠軍，將獨得新台幣40萬元獎金。